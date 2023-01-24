Нефтяные котировки незначительно снижаются, курс доллара США умеренно опускается к евро и фунту стерлингов

Нефтяные котировки незначительно снижаются, причём североморская Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Как пишет finmarket.ru, «быки» на нефтяном рынке «получают поддержку за счёт надежд на восстановление спроса по мере открытия китайской экономики, причём слабый доллар также содействует росту котировок». Как отметил аналитик «FXTM» Лукман Отунуга: «Североамериканская марка WTI может продолжить рост не только благодаря улучшению прогнозов для Китая, но также за счёт ожиданий, что Федрезерв замедлит темпы повышения ставки».

Текущая ситуация на рынке говорит о том, что трейдеры, возможно, недооценивают перспективы роста спроса на топливо со стороны китайских потребителей или ожидаемое сокращение добычи нефти в России, сказал управляющий директор «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Как ожидается, 5 февраля вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо, пишет «MarketWatch».

«Россия является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в ЕС, обеспечив почти половину импорта в 2022 году», - отметил глава отдела энергетических фьючерсов в «Mizuho Securities» Боб Ягер. Приостановка импорта из РФ сократит поставки дизтоплива более чем на 660 тысяч баррелей в сутки, добавил он.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе упало на 10 единиц, рекордными темпами с сентября 2021 года, и составило 613, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Количество газовых установок увеличилось на 6, до 156.

По данным Московской биржи, курс рубля слабо растёт к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется в районе 68,8 рубля, китайская – около 10,1 рубля, европейская – у 74,6 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск снижается на 11 копеек, до 68,82 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,12 рубля, евро — на 12 копеек, до 74,60 рубля.

В самом начале торгов курс доллара снижался на 16 копеек, юань – также на 1 копейку.

Курс доллара США умеренно опускается к евро и фунту стерлингов и демонстрирует более выраженное снижение к иене.