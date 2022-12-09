Нефтяные котировки умеренно растут, рубль переходит к росту против доллара

Нефтяные котировки умеренно растут сегодня утром, немного восстанавливаясь после серии снижений, длившейся пять сессий подряд. Инвесторы по-прежнему оценивают возможные последствия потолка цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире, пишет «MarketWatch».

Как сообщает finmarket.ru, трейдеры обращают всё больше внимания на спрос после решения ОПЕК+ не менять квоты на добычу на минувших выходных, отметил Тайлер Ричи из «Sevens Report Research». Кроме того, опубликованный в среду отчёт Минэнерго США, продемонстрировавший значительное сокращение запасов нефти и существенное увеличение резервов бензина и дистиллятов, «указал на некоторое ослабление потребительского спроса по мере приближения к концу года», добавил эксперт.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода «Keystone» мощностью 610 тысяч баррелей в сутки из-за утечки нефти в штате Небраска. «Это важнейший источник поставок сырья для нефтеперерабатывающих комплексов на побережье Мексиканского залива, и нефть будет испытывать поддержку до тех пор, пока проблема не будет устранена», - написали аналитики «StoneX».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов переходит к росту против доллара и прибавляет к юаню: инвалюты торгуются по 62,72 рубля и 8,98 рубля соответственно, по евро сделок пока нет. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск снижался на 5 копеек — до 62,72 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,98 рубля. Минутами ранее доллар максимально дорожал до 62,94 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 18,81 копейки, евро - на 45,11 копейки.