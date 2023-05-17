Норвегия ограничила возможность сходить на берег для членов экипажей российских судов в портах Киркенес и БотсфьордЗа любовь к заповедной природе придётся доплатить: в Мурманской области с 1 июня планируется ввести плату за посещение природных парков и заказников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 09:30

Неизбежное! В Мурманске завершается отопительный сезон

Как сообщает администрация города Мурманска, с учётом погодных условий и благоприятным прогнозом по среднесуточной температуре наружного воздуха, с 00 часов 17 мая отключено отопление в жилом фонде областного центра, а также в зданиях общественного назначения.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2023 год.

В ночь с 16 на 17 мая и в ЗАТО г. Североморск завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление №1027 от 16 мая 2023 года подписано врио главы муниципалитета Анной Клапоцкой. Документ передан в работу ресурсоснабжающим и управляющим организациям ЗАТО. Подача тепла в жилфонд была приостановлена с 00.00.

Отопление в социальных учреждениях, в том числе школах и детских садах, пока отключать не будут, сообщает администрация флотской столицы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Великая война». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области вырос спрос на специалистов из сферы финансов: +52% новых вакансий-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают незначительно снижаться, курс рубля падает на обострении санкционных рисков-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока-PRO ЖКХ (18+)ЕЛС+ЖКУ-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика