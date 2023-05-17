Неизбежное! В Мурманске завершается отопительный сезон

Как сообщает администрация города Мурманска, с учётом погодных условий и благоприятным прогнозом по среднесуточной температуре наружного воздуха, с 00 часов 17 мая отключено отопление в жилом фонде областного центра, а также в зданиях общественного назначения.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2023 год.

В ночь с 16 на 17 мая и в ЗАТО г. Североморск завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление №1027 от 16 мая 2023 года подписано врио главы муниципалитета Анной Клапоцкой. Документ передан в работу ресурсоснабжающим и управляющим организациям ЗАТО. Подача тепла в жилфонд была приостановлена с 00.00.

Отопление в социальных учреждениях, в том числе школах и детских садах, пока отключать не будут, сообщает администрация флотской столицы.