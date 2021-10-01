Неизвестный ночью бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания правительства Мурманской области. Пострадал охранник частного предприятия

Неизвестный мужчина пытался поджечь здание правительства Мурманской области в ночь c четверга на пятницу. Он скрылся, ведётся его розыск, сообщили ТАСС в Северо-Западном округе Росгвардии.

«Экипажи Росгвардии привлечены к поискам поджигателя здания администрации Мурманской области. Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», - сказали в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, в здание правительства неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью. Возгорание быстро потушили.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в результате инцидента пострадал охранник частного предприятия. «Злоумышленник, предположительно, попал в дверь, охранник пострадал из-за того, что стоял рядом. Насколько серьезные у него травмы, пока неизвестно», - сказал собеседник агентства.