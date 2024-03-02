Некогда болеть: 4 из 10 застрахованных работодателем в системе ДМС не пользуются полисом

Полисом ДМС пользуются только 56% застрахованных работодателем. К такому выводу пришли эксперты сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого решили узнать, пользуются ли россиян полисом добровольного медицинского страхования от компании. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие полис ДМС, предоставленный работодателем.

Полис ДМС является наиболее желанной составляющей компенсационных пакетов среди россиян. Предоставляют полис своим работникам 17% компаний.

Опрос россиян, застрахованных работодателем в системе ДМС, показал, что фактически пользуются полисами только 56%, причем женщины чаще мужчин (67 и 49% соответственно). Каждый четвертый утверждает, что не нуждается в медицинских услугах по ДМС, так как практически никогда не болеет. 13% не успевают посещать врачей. 6% не устраивает предоставленный работодателем полис ДМС: чаще всего недовольны ограниченным списком клиник, врачей, услуг и сложностями получения консультации.

Время проведения опроса: 20—27 февраля 2024 года.