Некоммерческие организации Мурманской области могут получить грант на культурные проекты

В Мурманской области идёт приём заявок на грантовый конкурс для некоммерческих организаций на проекты в сфере культуры и искусства. Поддержку смогут получить инициативы, которые направлены на сохранение, развитие и популяризацию культуры и искусства региона.

Размер гранта зависит от масштаба проекта: до 300 тысяч рублей предусмотрено для «малых проектов», от 300 до 500 тысяч — для «средних», от 500 тысяч до 1 миллиона рублей — для «крупных» и свыше 1 миллиона — для «масштабных» инициатив.

Конкурс проводится по нескольким тематическим направлениям. Претендовать на финансирование могут проекты, которые предполагают:

• проведение комплекса мероприятий для молодёжи в возрасте от 15 до 35 лет по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

• проведение комплекса мероприятий для представителей старшего поколения по организации современного досуга и диалога поколений;

• проведение комплекса мероприятий, посвящённых значимым памятным событиям и датам Мурманской области;

• проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и продвижение исторической правды и событий специальной военной операции;

• проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию самодеятельного народного творчества, ремёсел и традиционной народной культуры.

Для участия до 29 марта необходимо подать онлайн-заявку на портале государственной финансовой поддержки «Электронный бюджет» по ссылке.

Подробная информация и форма заявки размещены на сайте регионального Министерства культуры.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка культурных инициатив северян — одна из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере — жить!». Ежегодно грантовую поддержку получают более 30 творческих проектов жителей региона. В 2025 году финансирование было предоставлено инициативам в сфере кинопроизводства, развития креативных индустрий, литературным проектам, включая издание книг, деятельности клубных формирований и организации масштабных культурных событий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563103/#&gid=1&pid=1