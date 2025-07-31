Некоторые игровые площадки в Мурманске этим летом не оправдали детских надежд

У дома №18 на Героев Рыбачьего новая площадка сгорела, но её, видимо, решили не убирать. Все обгоревшие конструкции валяются, покрытие сорвано, ограждения нет.

Жители Мурманска в очередной раз пожаловались в Народный фронт на неудовлетворительное состояние детских площадок. Речь идёт о площадках возле дома №18 на улице Героев Рыбачьего, домов №№15 и 17 на Школьной улице в Росляково и дома №29 на улице Гагарина.

У дома №18 на Героев Рыбачьего новая площадка сгорела, но её, видимо, решили не убирать. Все обгоревшие конструкции валяются, покрытие сорвано, ограждения нет.

В Росляково площадку поставили год назад, а ответственного за её состояние до сих пор нет. Поэтому кое-что уже сломано. Площадка, вроде как, не сдана, никто за ней не смотрит. Договор на её установку и ещё нескольких площадок заключили ещё 10 августа 2023 года. Сумма большая — 192 миллиона рублей. Заказывало всё Управление дорожного хозяйства, а делала фирма ООО «СтройСнабЛогистик», о которой северяне не очень хорошо отзываются.

А на улице Гагарина площадка старая и страшная. Там детям небезопасно и неинтересно. Всё ржавое, в песочнице песка нет. Похоже, про детей из дома №29 на Гагарина просто забыли.

Народный фронт обратился в администрацию с просьбой навести порядок на игровых площадках в ближайшее время, ведь лето в Мурманске очень короткое, а играть детям хочется здесь и сейчас.

А в это время, как сообщает epp.genproc.gov.ru, прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска в ходе проверки исполнения законодательства при содержании и эксплуатации детских игровых площадок выявлены нарушения в деятельности Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард».

В ходе осмотра детской площадки, расположенной в районе ул. Приморской ж.р. Росляково в Мурманске установлено ненадлежащее содержание муниципального имущества. Так, на отдельных элементах имеются надписи, сделанные краской (граффити) вандального характера, отслоение красочного слоя, часть внутренних элементов находятся в загрязненном состоянии, что препятствует их эксплуатации.

Указанное свидетельствует об отсутствии контроля за состоянием площадки и визуального осмотра в целях выявления дефектов и повреждений, и свидетельствует и несоблюдении учреждением Правил благоустройства на территории округа.

В целях устранения нарушений прокуратурой округа в адрес руководителя учреждения внесено представление, рассмотрение которого и устранение выявленных недостатков контролируется.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241440