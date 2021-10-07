Некоторые жители флотской столицы жалуются на работу управляющих компаний, но при этом не оплачивают услуги ЖКХ

Жалобы жителей Североморска на низкое качество работы управляющих компаний по ремонту, уборке подъездов и придомовых территорий поступают не только в КРГХ, ГЦ ЖКХ, но и депутатам флотской столицы. Такая жалоба поступила и от жильцов дома №45 по улице Гвардейской.

6 декабря на место выехали заместитель председателя Совета депутатов Евгения Гордеева, депутат Юрий Мороз, помощник главы ЗАТО г. Североморск Игорь Козинский и представители средств массовой информации флотской столицы.

Действительно, возле магазина «Пятерочка» было много мусора. Директор магазина, услышав, что будет направлено предписание, а затем на дирекцию будут наложены штрафные санкции, обещала до пятницы навести порядок, убрать мусор на прилегающей территории.

Что касается работы управляющей компании, то к ней немало претензий и по уборке мусора, и по ремонту подъездов, ступенек лестниц и перил, скамеек, замене сломанных почтовых ящиков.

Одна из жительниц, с которой общались Евгения Гордеева и Юрий Мороз, сказала, что с декабря этого года видела уборку подъезда всего пару раз. Но, удивительно, как вообще жителям дома №45 оказываются услуги по уборке подъездов, не говоря уже о ремонте.

Когда начали смотреть квитанции, которые находились в открытых почтовых ящиках, оказалось, что большинство жителей имеют огромные задолженности по оказываемым коммунальным услугам. Эти суммы колеблются от 238 рублей до 25 тысяч.

Удивительно, что управляющая компания ещё не обратилась в суд для взыскания задолженности. А в адрес управляющей компании будет направлено предписание по устранению недостатков.