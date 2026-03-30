Некурящие кандидаты имеют преимущество при трудоустройстве в каждой восьмой компании

Предвзятости к курящим кандидатам стало меньше — работодатели научились регламентировать количество и продолжительность перекуров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Если в 2011 году каждый четвертый работодатель при прочих равных отдавал предпочтение некурящим соискателям, то к 2020 году таких осталось 21%, а сегодня — лишь 13%. Причем эта тенденция универсальна: в компаниях, где высшее руководство курит, некурящих кандидатов выбирают 10% рекрутеров, а в организациях с некурящим топ-менеджментом — 14%.

Доля работодателей, вовсе не обращающих внимания на наличие вредной привычки у кандидата, выросла с 44% в 2020 году до 55% сегодня. Каждая третья компания фиксирует факт никотиновой зависимости у соискателя, но не считает его недостатком.

На практике прямой отказ из‑за курения считается дискриминацией и формально не применяется. Впрочем, остаются позиции, где некурящий кандидат по‑прежнему имеет негласный приоритет. Среди работодателей, которые всё же отдают предпочтение некурящим, 57% делают это для любых должностей, а 43% — только для отдельных (в 2020 году таких было 71 и 29% соответственно). Чаще всего ограничения касаются профессий, связанных с медициной, в частности медсестёр и косметологов. Традиционно строгий отбор сохраняется для учителей и воспитателей, административного персонала, продавцов-консультантов и любых позиций, предполагающих постоянное общение с людьми. В этот список также попали офисные сотрудники и квалифицированные рабочие.

В целом же неблагоприятная демография и кадровый дефицит последних лет сделали своё дело: негласных барьеров для курящих соискателей стало заметно меньше, а компании научились регламентировать перекуры, чтобы не отказываться от найма квалифицированных сотрудников и снизить недовольство некурящего персонала.

Время проведения опроса: 2—25 марта 2026 года.