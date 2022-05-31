Некурящие работники – в цене! В каких сферах чаще всего ждут некурящих и сколько им готовы платить – обзор hh.ru

Как правило, работодатели не хотят видеть работников с вредными привычками в сфере продаж (27%), среди рабочего персонала (23% от всех вакансий). Также 17% вакансий для некурящих доступны студентам и начинающим специалистам. Ещё 13% разместили транспортные компании. 12% работных предложений для тех, кто не курит, приходится на производственную сферу, ещё 11% на строительный сектор, 9% таких вакансий разместили в ИТ-области.

Всемирный день без табака — официально установленный ООН памятный день, ежегодно отмечаемый 31 мая уже более 20 лет. Аналитики hh.ru выяснили, компании из каких сфер чаще всего ищут некурящих работников и сколько они готовы им платить.

С начала года более 260 тысяч россиян указали в своих резюме, что у них нет вредных привычек. От табака отказываются более 67 тысяч соискателей, что на 8% меньше, чем в 2021 году. Больше всего тех, кто не курит на работе среди жителей Москвы (27% из числа отметивших о себе такую информацию, что на 1% меньше, чем годом ранее). На втором месте – Петербург (12% некурящих соискателей), на третьем месте Московская область (7%), далее идет Краснодарский край (5%), Татарстан (3%). Реже всего отмечают о себе, что не курят жители северных регионов (Магадан, Камчатка, Якутия, Сахалин), а также работники регионов Северного Кавказа.

В разрезе профессиональных сфере чаще всего некурящие соискатели ищут работу в качестве водителей (12% соискателей со всей страны), менеджеров по продажам (7%), инженеров-конструкторов (3%), администраторов (3%) (наглядно на диаграмме).

В свою очередь российские работодатели с начала текущего года разместили более 600 вакансий с указанием, что они приглашают на работу некурящих сотрудников и готовы выплачивать бонусы за отказ от курения. Чаще всего вакансии с требованием «без вредных привычек» публикуют работодатели Москвы и Московской области, Крыма, Нижегородской и Свердловской области, а также Петербурга, Новосибирска и Омска. Как правило, работодатели не хотят видеть работников с вредными привычками в сфере продаж (27%), среди рабочего персонала (23% от всех вакансий). Также 17% вакансий для некурящих доступны студентам и начинающим специалистам. Ещё 13% разместили транспортные компании. 12% работных предложений для тех, кто не курит, приходится на производственную сферу, ещё 11% на строительный сектор, 9% таких вакансий разместили в ИТ-области.

Рейтинг «дорогих» вакансий для некурящих сотрудников, Россия: