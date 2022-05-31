Некурящие работники – в цене! В каких сферах чаще всего ждут некурящих и сколько им готовы платить – обзор hh.ru
Всемирный день без табака — официально установленный ООН памятный день, ежегодно отмечаемый 31 мая уже более 20 лет. Аналитики hh.ru выяснили, компании из каких сфер чаще всего ищут некурящих работников и сколько они готовы им платить.
С начала года более 260 тысяч россиян указали в своих резюме, что у них нет вредных привычек. От табака отказываются более 67 тысяч соискателей, что на 8% меньше, чем в 2021 году. Больше всего тех, кто не курит на работе среди жителей Москвы (27% из числа отметивших о себе такую информацию, что на 1% меньше, чем годом ранее). На втором месте – Петербург (12% некурящих соискателей), на третьем месте Московская область (7%), далее идет Краснодарский край (5%), Татарстан (3%). Реже всего отмечают о себе, что не курят жители северных регионов (Магадан, Камчатка, Якутия, Сахалин), а также работники регионов Северного Кавказа.
В разрезе профессиональных сфере чаще всего некурящие соискатели ищут работу в качестве водителей (12% соискателей со всей страны), менеджеров по продажам (7%), инженеров-конструкторов (3%), администраторов (3%) (наглядно на диаграмме).
В свою очередь российские работодатели с начала текущего года разместили более 600 вакансий с указанием, что они приглашают на работу некурящих сотрудников и готовы выплачивать бонусы за отказ от курения. Чаще всего вакансии с требованием «без вредных привычек» публикуют работодатели Москвы и Московской области, Крыма, Нижегородской и Свердловской области, а также Петербурга, Новосибирска и Омска. Как правило, работодатели не хотят видеть работников с вредными привычками в сфере продаж (27%), среди рабочего персонала (23% от всех вакансий). Также 17% вакансий для некурящих доступны студентам и начинающим специалистам. Ещё 13% разместили транспортные компании. 12% работных предложений для тех, кто не курит, приходится на производственную сферу, ещё 11% на строительный сектор, 9% таких вакансий разместили в ИТ-области.
Рейтинг «дорогих» вакансий для некурящих сотрудников, Россия:
- Менеджер по работе с клиентами, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51881198;
- Водитель такси на автомобиль бизнес-класса, до 140 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/55352014;
- Электросварщик РАД, НАКС, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55890570;
- Мастер маникюра, до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55157599;
- Менеджер по продажам нефтепродуктов, до 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48351959;
- Инженер по эксплуатации зданий и сооружений, до 96 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/55478098;
- Персональный водитель руководителя, до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55508483;
- Охранник, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55410111;
- Автоэлектрик, до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55386649;
- Оператор форматно-раскроечного центра с ЧПУ, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54424493;
- Старший бухгалтер, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55049721;
- Менеджер по оптовым продажам, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54754365;
- Менеджер маркет-плейса, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/55312126.