Нелепость и несуразность - жирафы появились на зимних пейзажах Кольского полуострова

На «Первом канале» в эфире появились заставки, снятые на Кольском полуострове. Творческая бригада работала в Кировско-Апатитском районе с 11 по 15 ноября.

В этом году аномально тёплая погода практически не оставила выбора для режиссёра и локейшен-менеджера творческой команды по организации съёмок в европейской части страны. Поэтому за поиском снега телевизионщики отправились в Мурманскую область.

Определиться с необходимыми местными специалистами, а также с локациями им помогли сотрудники Центра развития кинопроизводства Мурманской области. В социальных сетях они организовали флешмоб #мурманснег и призвали всех жителей региона, кому на глаза попался этот атмосферный осадок, немедленно его фотографировать и выкладывать в сеть с хештегом.

Благодаря этой акции жителей области и было определено место съёмок. Съёмочная группа «Первого канала» снимала видео в Кировске, на Южном и Северном склонах горы Айкуайвенчорр, а также в посёлке Титан.

Руководители дирекции, создававшей новогоднее оформление для «Первого канала», рассказали как проходили съёмки, и зачем было решено поместить жирафов на Крайний Север.

Конечно, никто африканских животных в Мурманскую область не привозил. В зимних пейзажах Кольского полуострова они появились благодаря искусству компьютерной графики:

Антон Ненашев, руководитель Дирекции кинопостпродакшн «Первого канала»: «Раздумывая над тем, кого бы добавить в компанию к белкам, я случайно наткнулся на одну рекламу с жирафом. И вдруг я понял, что нет ничего более нелепого и несуразного, чем жираф в сугробе — этот странный образ чудесно перекликается с общим настроением в уходящем году».

Антон Ненашев, руководитель дирекции кинопостпродакшн «Первого канала»: «Жирафы прекрасны сами по себе. И есть в этом грустная рождественская романтика — когда жираф стоит под снегом. А когда я узнал, что жирафы в саванне регулярно гибнут от того, что в их рога попадают молнии, мне ещё больше захотелось поселить их в наши заснеженные просторы, где не бывает никаких молний».