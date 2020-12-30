Нельзя быть пассивными в вопросе создания конкурентоспособности Северного морского пути – Юрий Трутнев

Росгидромет с 2021 года начнёт реализацию двух больших проектов в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды». Первый проект направлен на модернизацию гидрометеорологической сети наблюдений в Арктической зоне, второй направлен на улучшение качества гидрометобеспечения плавания по Северному морскому пути (СМП) и связан с модернизацией информационно-ледовой системы «Север».

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, об этом в ходе декабрьского заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Проект модернизации гидрометеорологической сети наблюдений в Арктической зоне, в первую очередь, затронет труднодоступные гидрометеорологические станции и наблюдательные пункты шести арктических управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. В программу модернизации включены пункты наблюдений, которые необходимы для обеспечения безопасности судоходства в акватории Северного морского пути. К 2024 году будут полностью модернизованы 26 наблюдательных пунктов и на 97 наблюдательных пунктах будет проведена частичная модернизация. Особое внимание будет уделено модернизации пунктов наблюдений в Восточном секторе Арктики.

Этот регион является наиболее важным в связи с перспективами развития судоходства на трассе Северного морского пути в восточном направлении в течение всего года. Второй проект Росгидромета, направленный на улучшение качества гидрометобеспечения плавания по Северному морскому пути, связан с модернизацией информационно-ледовой системы «Север». Целью является расширение перечня гидрометпродукции, а также создание принципиально нового подхода к работе системы. В частности, речь идет об организации пространственно-распределенной системы и открытии информационных центров в Архангельске, Тикси и Певеке. Также планируется интеграция системы «Север» с информационными системами ФГУП «Атомфлот».

Координатором проектов станет ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт».

«Нельзя быть пассивными в вопросе создания конкурентоспособности Северного морского пути. У наших конкурентов по Северному морскому пути возникает много вопросов. Рождаются разные версии, в том числе есть организации, которые убеждают в том, что Северный морской путь повысит нагрузку на Артистическую зону, приведет к дополнительному выбросу парниковых газов. Вводятся новые форматы по использованию разных видов моторного топлива. Мы должны на эти риски отвечать. Причём не в пассивном режиме, когда уже задали вопрос, а создать собственный мониторинг, обеспечить работу соответствующих специалистов», – выразил свое мнение заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

Он поручил Минприроды России, Росгидромету подготовить в правительство РФ доклад текущем состоянии метеорологического обеспечения деятельности в Арктике и мерах по совершенствованию метеорологического обеспечения для выполнения в полном объёме задач, поставленных президентом РФ и обеспечению информационной безопасности РФ вне зависимости ситуации на внешних рынках.