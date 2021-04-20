Нельзя допустить, чтобы наши земляки платили комиссию при оплате взносов в Фонд капремонта – Сергей Дубовой

Состоялось заедание попечительского совета Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области под председательством спикера областной Думы Сергея Дубового. В центре внимания – вопрос о проведении конкурса по выбору новой кредитной организации для заключения договора на ведение счетов НКО «ФКР МО» в целях формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

С 2017 года средства Фонда капремонта аккумулировались на счёте АО «Россельхозбанк». В апреле 2021 года банк снял с себя устное обязательство по оплате комиссии при оплате взносов в отделениях почты России. Это бремя легло на плечи плательщиков.

– Решение объявить конкурс по выбору новой кредитной организации вынужденное, – подчеркнул Сергей Дубовой, – Нельзя допустить, чтобы наши земляки платили комиссию при оплате взносов в Фонд капремонта. Предлагается выдвинуть банку дополнительные условия при заключении договора. Прежде всего, необходимо освободить плательщиков от комиссии при оплате взносов в отделениях «Почты России», а, во-вторых, дать возможность людям оплачивать взносы без комиссии на официальном сайте Фонда.