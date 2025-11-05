Нельзя не обратить внимание на рост государственного долга региона: проект регионального бюджета на 2026-2028 годы внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу

Правительство Мурманской области внесло проект бюджета региона на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение в Мурманскую областную Думу. Приоритеты финансового документа — сохранение устойчивости экономики, выполнение всех социальных обязательств и повышение качества жизни северян.

Даже в непростых экономических условиях бюджет остаётся социально ориентированным: более половины всех расходов (56,1%) будет направлено на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт.

По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 1 июля 2026 года все социальные выплаты будут проиндексированы на 4%.

«Будущее нашего региона создаётся каждый день северянами, без вас развитие было бы невозможным. Поэтому, несмотря на все сложности, мы сформировали бюджет с учётом потребностей и запросов людей. Мы в полной мере выполним все взятые обязательства и продолжим направлять ресурсы на повышение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение стабильности. Нам важно, чтобы Мурманская область была местом для жизни, создания семьи, самореализации. Как и в предыдущие годы, больше половины всех расходов направим на социальную сферу: это здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Нам важно, чтобы каждый житель Заполярья чувствовал: регион развивается, а вместе с ним растёт уверенность в завтрашнем дне. Ведь за всеми цифрами стоят конкретные решения, которые делают жизнь наших людей лучше», – подчеркнул Андрей Чибис.

Продолжится реализация президентских национальных проектов — на эти цели законопроектом предусмотрено 10,4 млрд рублей, включая 3,5 млрд рублей из областного бюджета.

На реновацию ЗАТО направят 10,3 млрд рублей, из них 4,1 млрд рублей — средства региона. Продолжится реализация губернаторского плана «На Севере – Жить!» и мастер-планов опорных агломераций.

Планируется, что доходы областного бюджета в 2026 году увеличатся на 4,5% к оценке исполнения 2025 года. Рост обеспечен за счёт системной работы правительства по укреплению доходной базы региона.

Так, запланирован рост: НДФЛ на 7,3% (до 45,3 млрд рублей); налога на имущество организаций — на 12,2% (до 8 млрд рублей); поступлений по УСН — на 10% (до 4,4 млрд рублей).

Особое внимание — медицине. В 2026 году на сферу здравоохранения запланировано 19,9 млрд рублей. 1,5 млрд рублей будет направлено на приобретение нового оборудования, капитальные и текущие ремонты.

Для того чтобы неработающие жители области, особенно дети и пожилые люди, могли получать качественную медицинскую помощь, на оплату страховых взносов по ОМС из областного бюджета будет выделено 8,6 млрд рублей.

Большое внимание уделяется врачам и медперсоналу. Общий объём финансирования, направляемый на улучшение материального положения и условий труда медработников, составляет 1,4 млрд рублей, из которых 739,4 млн рублей — это целевые меры поддержки.

Продолжится губернаторский проект «Витаминизация».

Расходы на образование составят 29,3 млрд рублей. Это вложения не только в школы и колледжи, но прежде всего — в развитие и здоровье юных северян, в их будущее.

В 2026 году в лагерях отдохнут почти 17 тысяч школьников, 48,5 тысячи детей будут обеспечены бесплатным питанием.

Продолжатся капитальные ремонты образовательных учреждений: в 2026 году будут обновлены здания и общежития 7 колледжей, 4 школ и 6 детских садов по всей Мурманской области. И, конечно, продолжится губернаторский проект «Арктическая школа».

В 2026 году на социальную политику будет направлено 22,2 млрд рублей. Эти средства призваны поддерживать тех, кто особенно нуждается в помощи. В частности, на меры социальной поддержки предусмотрено 14,9 млрд рублей, на поддержку семей — 4,4 млрд рублей, а на помощь участников СВО и их семей — 1,8 млрд рублей.

Продолжится реализация губернаторских проектов «Зарплата мамы» и «На Севере — малыш».

На улучшение городской среды и жилищного фонда будет выделено 15,5 млрд рублей.

В 2026 году запланировано строительство пяти детских садов, школы в Алакуртти. На капитальный ремонт домов и подъездов запланированы средства в сумме 1,4 млрд рублей.

Продолжится реализация губернаторской программы «Свой дом в Арктике». По программе «На Севере — твой проект» финансирование увеличено на 50%, до 300 млн рублей чтобы ещё больше жителей могли воплощать свои инициативы по улучшению городской среды. Продолжатся мероприятия по ямочному ремонту дворовых проездов и проекты по благоустройству на территории всего региона, в том числе исторического центра города-героя Мурманска.

Отдельного внимания заслуживает программа реновации ЗАТО, которая по поручению Президента России Владимира Путина продлена до 2030 года. В 2026 году на неё из областного бюджета планируется направить 4,1 млрд рублей. Эти средства помогут сделать жизнь жителей гарнизонов более комфортной и современной. В планах - продолжение строительства и капитальных ремонтов домов и социально значимых объектов, а также обновление коммунальной инфраструктуры. В том числе будут проведены работы по ремонту уличного освещения в Полярном, Гаджиево и Оленьей Губе, капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения в Североморске, Полярном, Снежногорске, Высоком и Заозерске, а также ремонт системы водоотведения в Снежногорске.

В 2026 году на развитие сферы культуры из областного бюджета будет направлено 2,3 млрд рублей. Эти средства помогут сохранить богатое культурное наследие региона и создать новые возможности для творчества и отдыха жителей Мурманской области. Особое место в планах занимает сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным, в течение трёх лет будут проведены ремонтно-реставрационные работы и благоустройство территории мемориала «Защитникам Советского Заполярья».

В 2026 году продолжится развитие спортивной инфраструктуры региона, чтобы каждый ребёнок и взрослый имел возможность заниматься спортом и вести активный образ жизни. Особое внимание уделено созданию условий для подготовки будущих чемпионов. На эти цели будет направлено 2,7 млрд рублей.

В 2026 году на развитие транспортной системы Мурманской области из регионального бюджета будет направлено 16,5 млрд рублей. Эти средства помогут сделать передвижение по региону более удобным, безопасным и доступным для всех жителей.

На транспортное обслуживание запланировано 3,4 млрд рублей, в том числе, на перевозки автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования предусмотрено 2,4 млрд рублей.

Особое внимание будет уделено ремонту и развитию дорожной сети.

Таким образом, несмотря на сложные экономические условия, региональное правительство продолжает реализовывать все ключевые проекты и программы, направленные на развитие региона и заботу о северянах.

С учётом резкого падения доходов в 2024 году и сохраняющейся негативной тенденции в 2025 году, а также высокой долговой нагрузки, Правительство Мурманской области постоянно ищет дополнительные источники финансирования для удовлетворения растущих потребностей в первоочередных расходах.

Основные меры включают рост доходного потенциала, оптимизацию бюджетной сети, муниципальную реформу и снижение расходов на управление, так в правительстве Мурманской области в 2025 году на 2 единицы сократилось количество ведомств, а с 2026 года перестанут работать две автономные некоммерческие организации.

Бюджетный эффект от программы оздоровления государственных финансов в 2025 году составил 10,3 млрд рублей, а в 2026 году — 7,7 млрд рублей.

Важно отметить, что сэкономленные средства учреждений останутся в отраслях и позволят обеспечить рекордный рост МРОТ на 20,7% (для Мурманской области – 62,3 тысячи рублей, стоимость данного повышения для региона в 2026 году составит 3,4 млрд рублей).

Нельзя не обратить внимание на рост государственного долга Мурманской области. Основная долговая нагрузка бюджета сформировалась в 2024 году на фоне резкого снижения доходной базы региона по налогу на прибыль организаций, которое было связано с падением поступлений от ключевого налогоплательщика, пострадавшего из-за санкционного давления в металлургической отрасли. В результате бюджет потерял порядка 22 млрд рублей, или 40% налога на прибыль.

Для покрытия первоочередных расходов регион был вынужден воспользоваться коммерческими кредитами по высокой процентной ставке. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой о замене коммерческих кредитов, более дешевыми - бюджетными. Соответствующее поручение дано правительству Российской Федерации.

Долговая нагрузка Мурманской области составляет 64%, что находится в допустимых пределах и сопоставимо с другими регионами.

Важно отметить, что по прогнозу социально-экономического развития на основе реализации инвестиционных проектов на территории региона в 2026 году планируется обеспечить рост значений ряда важнейших экономических показателей по сравнению с 2025 годом: валового регионального продукта – на 1,3% до 1,3 трлн рублей или до 2 млн рублей на душу населения; промышленного производства – на 1,4% до 1,1 трлн рублей отгруженной продукции; объёма инвестиций в основной капитал до 358 млрд рублей; объема строительных работ – на 4,4% до 62,5 млрд рублей; среднемесячной заработной платы – на 1,4% до 134,3 тысячи рублей.

Прогноз составлен в том числе с учётом реализации инвестиционных проектов на территории региона, которые создают новые рабочие места, укрепляют экономику и способствуют развитию городов и поселков Мурманской области, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556397/#&gid=1&pid=1