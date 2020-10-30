Нельзя выдавать молочные смеси за полноценный заменитель материнского молока

Член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко вместе с другими парламентариями внесла в Государственную Думу новую версию законопроекта о запрете продвижения детских молочных смесей для питания грудных детей.

«Законопроект предусматривает внесение ряда поправок в действующие нормативные правовые акты, в частности в закон о рекламе. Документом запрещается распространение информации об адаптивных молочных смесях, предлагаемых в качестве заменителей женского молока, предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни любым способом, в любой форме, в том числе с использованием демонстрации товара, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, с использованием бонусных товаров, а также путем раздачи образцов и иных способов продвижения объекта рекламирования, направленного на привлечение внимания, формирование или поддержание интереса, продвижение на рынке адаптивных молочных смесей без консультации с врачом. Нельзя будет выдавать молочные смеси за полноценный заменитель материнского молока и рассказывать о преимуществах искусственного вскармливания детей», – рассказала Кусайко.

При этом она обратила внимание, что ограничения не будут касаться информации, адресованной медицинским работникам.

Согласно законопроекту, реклама пищевых продуктов, предназначенных для питания грудных детей, должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.

«По данным Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, раннее прикладывание к груди среди практически здоровых детей имеет место лишь в 51,6% случаев. Особую озабоченность вызывает то, что почти половина малышей получали докорм смесями уже в роддоме, а 3,7% детей с рождения находились на искусственном вскармливании. В этой связи актуальность законопроекта не вызывает сомнений», – добавила Кусайко.