Немое кино ещё живёт! Северян пришлашают на просмотр фильма «Шинель»

10 февраля в 17.00 в отделе художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится просмотр фильма «Шинель». в рамках специальной программы кинопоказов «Петербург. Музей. Кино».

Немое кино будет сопровождать Марина Варлакова, выпускница фортепианного и хорового отделения детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой, участница музейного проекта «Каскад. Проект как метод».

У Гоголя Акакий Акакиевич уже родился маленьким старичком и с первой минуты испытывал страх перед жизнью. Герой ФЭКСов молод, полон надежд, его душа открыта миру. Маленький чиновник безнадежно вздыхает о прекрасной Незнакомке, являющейся ему на Невском в ореоле искрящихся снежинок.

Марина Варлакова — ученица гимназии №5 города Мурманска, лауреат 2 степени конкурса «волшебство звука», участник и победитель всероссийских и международных музыкальных фестивалей и конкурсов. В этот вечер Марина возьмёт на себя миссию «тапёра». Тапёр (фр. tapeur от taper, букв. — «хлопать, стучать») — во второй половине XIX — начале XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии — немые фильмы.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в год 320-летия Санкт-Петербурга Государственный Русский музей совместно с Госфильмофондом России и киностудией «Ленфильм» представит специальную программу кинопоказов «Петербург. Музей. Кино». Масштабная акция пройдёт с 23 января по 5 февраля 2023 года на площадке Центра мультимедиа Русского музея и в виртуальных филиалах Русского музея в России и за рубежом. Программа кинопоказов «Петербург. Музей. Кино» будет транслироваться онлайн на медиапортале Русского музея и портале Культура.РФ, поэтому присоединиться к кинопоказам, лекциям и дискуссиям в Центре мультимедиа Русского музея можно будет из любой точки мира.

В Мурманске показы будут проходить в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» с 27 января по 24 февраля 2023 года на большом экране мультимедийного центра виртуального филиала Русского музея. Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457258192%2Fwall-11742142_15840