Ненастье – проезд на п.Спутник закрыт

Как сообщает «Мурманскавтодор», 9 апреля с 7.30 закрыт проезд по автодороге Р-21 «Кола» с км 1470 - км 1517 ( от Заозерской развилки до Спутника) по погодным условиям (сильный ветер, снег, метель, плохая видимость.)

Сегодня же с 9.30 и до улучшения погодных условий будет закрыт проезд на участке с 5 по 23 км а/д «Заполярный-Сальмиярви». Объезд по трассе Р-21 "Кола" с 1572 км по 1541 км).