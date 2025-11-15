Мурманская область. Арктика (16+)15.11.25 18:15
Ненастье ушло, в Мурманске 16 ноября зажгут огни на главной новогодней ёлке
Как сообщает администрация города Мурманска, в воскресенье, 16 ноября, в Мурманске на площади перед ГДЦ «Меридиан» состоится торжественная церемония открытия главной ёлки города. Мероприятие начнётся в 15.00.
Как сообщает Мурманское УГМС, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31287&page=1
