Ненастье ушло, в Мурманске 16 ноября зажгут огни на главной новогодней ёлке

Как сообщает администрация города Мурманска, в воскресенье, 16 ноября, в Мурманске на площади перед ГДЦ «Меридиан» состоится торжественная церемония открытия главной ёлки города. Мероприятие начнётся в 15.00.

Как сообщает Мурманское УГМС, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.

