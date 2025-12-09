В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
Мурманская область. Арктика (16+)09.12.25 15:30

«Необходим комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора», - Андрей Чибис на пленарном заседании «Арктика — 2050: будущее начинается сегодня»

Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу юбилейный XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова. В течение двух дней более 2000 представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций будут искать ответ на ключевой вопрос: как придать ускорение арктическим проектам?

Под девизом «Арктика в действии» участники форума обсудят весь спектр вопросов развития макрорегиона — от технологий и логистики до экологии и поддержки коренных народов. В программе запланировано 40 сессий по 8 тематическим трекам с участием более 400 спикеров.

Сегодня Арктика – это пространство стратегических действий: новые транспортные маршруты, инфраструктурные проекты, инвестиционные механизмы и ответственность за устойчивое развитие. Масштабный национальный проект. И его успех зависит от способности превратить утвержденные стратегии, логистические коридоры и инвестиционные программы в реальные дела на местах.

Ключевые шаги по реализации этой повестки будут определены на открывшемся пленарном заседании «Арктика — 2050: будущее начинается сегодня».

Свой взгляд на будущее Арктики на пленарном заседании в режиме ВКС представил Андрей Чибис, председатель комиссии Госсовета РФ «Севморпуть и Арктика», губернатор Мурманской области: «Сегодня развитие Арктики для Российской Федерации — это действительно как развитие космоса для Советского Союза. Это вполне претендует на знаковое событие XXI века.

Самая протяжённая морская граница и почти треть территории страны — это российская Арктика. Уже сегодня там добывается 80% нашего газа и 10% нефти. И это без учёта огромных запасов редкоземельных металлов, критически важных для экономики будущего. Арктическая зона — самая большая свободная экономическая зона в мире. Уже реализуются тысячи проектов на триллионы рублей инвестиций.

Грузопоток по Севморпути сегодня в пять раз превышает показатели Советского Союза. Организована системная работа по северному завозу, которая является ключевой.

Президент поддержал подход к опорным городам и мастер-планам Арктики — это дало федеральное финансирование и реальные проекты на местах.

«Арктическая ипотека дала взрывной рост жилищного строительства — в Мурманской области объём ввода жилья вырос втрое.

Мы с коллегами едины в том, что для следующего масштабного шага необходим комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Этот проект должен быть президентского уровня, и его план — своего рода бизнес-план — должен быть рассчитан до 2050 года. Это справедливо, потому что планирование в Арктике, масштаб проектов, объём инвестиций и сроки реализации требуют серьёзного, долгосрочного подхода».

 

 

Фото: https://vk.com/aspolrf?z=photo-212623440_457248868%2F3a699c46f346ba7f25

