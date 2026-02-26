В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
Необходим максимально ответственный подход к выполнению каждого пункта программы реновации ЗАТО

24 февраля губернатор Андрей Чибис провёл совещание, главной темой которого стала реновация ЗАТО. Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что реализация этого проекта остаётся важнейшей задачей, поскольку напрямую влияет на качество жизни военнослужащих и членов их семей. Андрей Чибис отметил необходимость максимально ответственного подхода к выполнению каждого пункта программы, ведь речь идёт о создании достойных условий для тех, кто защищает страну.

«Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина программа реновации вышла на беспрецедентный уровень финансирования: глава государства поддержал продление реновации до 2030 года с ежегодным объемом финансирования не менее 10 миллиардов рублей. Эта программа идёт очень динамично: это и ремонт жилья, и многоквартирных домов, ремонт коммунальной инфраструктуры — модернизация систем водо- и теплоснабжения, а также значимых объектов», — подчеркнул Андрей Чибис, отметив, что новые перспективы открываются для развития всех ЗАТО.

Так, за последние шесть лет благодаря национальным проектам, стратегическому плану «На Севере – жить!» и самой программе реновации на территории ЗАТО проделан внушительный объём работ. Общий объём финансирования превысил 28 миллиардов рублей, из которых 15,6 миллиарда поступили из федерального бюджета, а свыше 12 миллиардов — из областного. За это время в гарнизонах появились новые социальные объекты, включая школу в Североморске и школу в Печенге имени Героя России Михаила Попова, а капитальный ремонт затронул 37 учебных заведений. Параллельно велось строительство шести детских садов, обновление медицинской инфраструктуры, а также ремонт 794 квартир и 360 домов.

Особое внимание - созданию современной среды для досуга и развития. В ЗАТО построены и реконструированы шесть объектов культуры и десять спортивных учреждений, включая физкультурно-оздоровительный комплекс в Заозерске, открыты 14 молодёжных пространств. Для юных жителей военных городков установлено порядка 60 современных детских и спортивных комплексов, благоустроено 26 общественных пространств. Значительно преобразилась и дорожная сеть: отремонтировано 105 километров трасс, связывающих гарнизоны.

Уже в текущем году планируется реализовать более 70 мероприятий. При этом сформирован и детальный план на 2027–2030 годы, в который после тщательного анализа и осмотра каждого объекта включены 148 приоритетных направлений работы. Общий объём финансирования на этот период составит 31,8 миллиарда рублей. В перспективе — капитальный ремонт школ, учреждений культуры и спорта, обновление более 300 многоквартирных домов, строительство трёх спортивных объектов, ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. Кроме того, по линии Министерства обороны запланировано обустройство военных городков, возведение объектов специализированного жилищного фонда и культурно-досуговых центров.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19360-grafik-raboty-medicinskih-podrazdeleniy/page,2/

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
