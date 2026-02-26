Необходим максимально ответственный подход к выполнению каждого пункта программы реновации ЗАТО

24 февраля губернатор Андрей Чибис провёл совещание, главной темой которого стала реновация ЗАТО. Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что реализация этого проекта остаётся важнейшей задачей, поскольку напрямую влияет на качество жизни военнослужащих и членов их семей. Андрей Чибис отметил необходимость максимально ответственного подхода к выполнению каждого пункта программы, ведь речь идёт о создании достойных условий для тех, кто защищает страну.

«Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина программа реновации вышла на беспрецедентный уровень финансирования: глава государства поддержал продление реновации до 2030 года с ежегодным объемом финансирования не менее 10 миллиардов рублей. Эта программа идёт очень динамично: это и ремонт жилья, и многоквартирных домов, ремонт коммунальной инфраструктуры — модернизация систем водо- и теплоснабжения, а также значимых объектов», — подчеркнул Андрей Чибис, отметив, что новые перспективы открываются для развития всех ЗАТО.

Так, за последние шесть лет благодаря национальным проектам, стратегическому плану «На Севере – жить!» и самой программе реновации на территории ЗАТО проделан внушительный объём работ. Общий объём финансирования превысил 28 миллиардов рублей, из которых 15,6 миллиарда поступили из федерального бюджета, а свыше 12 миллиардов — из областного. За это время в гарнизонах появились новые социальные объекты, включая школу в Североморске и школу в Печенге имени Героя России Михаила Попова, а капитальный ремонт затронул 37 учебных заведений. Параллельно велось строительство шести детских садов, обновление медицинской инфраструктуры, а также ремонт 794 квартир и 360 домов.

Особое внимание - созданию современной среды для досуга и развития. В ЗАТО построены и реконструированы шесть объектов культуры и десять спортивных учреждений, включая физкультурно-оздоровительный комплекс в Заозерске, открыты 14 молодёжных пространств. Для юных жителей военных городков установлено порядка 60 современных детских и спортивных комплексов, благоустроено 26 общественных пространств. Значительно преобразилась и дорожная сеть: отремонтировано 105 километров трасс, связывающих гарнизоны.

Уже в текущем году планируется реализовать более 70 мероприятий. При этом сформирован и детальный план на 2027–2030 годы, в который после тщательного анализа и осмотра каждого объекта включены 148 приоритетных направлений работы. Общий объём финансирования на этот период составит 31,8 миллиарда рублей. В перспективе — капитальный ремонт школ, учреждений культуры и спорта, обновление более 300 многоквартирных домов, строительство трёх спортивных объектов, ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. Кроме того, по линии Министерства обороны запланировано обустройство военных городков, возведение объектов специализированного жилищного фонда и культурно-досуговых центров.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19360-grafik-raboty-medicinskih-podrazdeleniy/page,2/