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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 18:00

Необходима точечная отработка всех обращений, поступивших на встречах с людьми в округах - губернатор подвёл итоги рабочих поездок по округам Мурманска

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис проанализировал результаты своих недавних рабочих визитов в округа Мурманска и встреч с жителями. Глава региона отметил высокую вовлечённость мурманчан, которые активно предлагают конструктивные решения по развитию городской среды.

«Обращаю внимание муниципалитетов, когда люди сигналят о проблемах с уборкой или благоустройством, это нужно воспринимать как помощь, а не как жалобы. Муниципальные команды должны благодарить людей за такие сигналы», — подчеркнул Андрей Чибис.

Также он обратил внимание на сохраняющийся разрыв между планами подрядчиков и реальным качеством работ на местах.

Особое внимание губернатор уделил поддержке частных инициатив по благоустройству, приведя в пример предпринимателей из Октябрьского округа, которые своими силами преобразовали территорию у своего магазина.

Также Андрей Чибис подчеркнул, что город стал заметно чище, что отмечают сами жители, и поручил сохранить эту положительную тенденцию.

Отдельное внимание было уделено системным проблемам Ленинского округа, где накопились вопросы к работе управляющих компаний.

«Если есть решения судов, их нужно исполнять в полном объёме совместно с судебными приставами. Напомню, что за неисполнение судебных требований предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Андрей Чибис.

Также остаются нерешенными вопросы с ремонтом дорог на Прибрежной и Подгорной улицах, где работы либо не начаты, либо не выполнены в полном объёме. Губернатор поручил главе города Ивану Лебедеву представить детальный план устранения всех выявленных недостатков и решения актуальных проблем в ближайшее время.

«Ещё раз обращаю внимание, что необходима точечная отработка всех обращений, поступивших на встречах с людьми в округах», — подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550992/#&gid=1&pid=29

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