«Необходимо чётко выстроить работу»: губернатор обратил внимание коллег на готовность к уборке в зимний период

В ходе оперативного совещания в Правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис обратил пристальное внимание глав администраций муниципалитетов на готовность к уборке территорий в зимний период.

«Мы все прекрасно знаем климатические особенности региона: резкие перепады температур, аномальное количество осадков. Важно, чтобы была выстроена чёткая система по организации работ. Заключены необходимые договоры, готова техника», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области обеспеченность техникой для обслуживания улично-дорожной сети в зимнее время составляет 694 единицы. Мониторинг и анализ работы всей этой техники идёт через автоматизированную Систему мониторинга уборки территорий, что позволяет организовать оперативный и продуктивный контроль, получить достоверную информацию о работе подрядчиков, и запланировать дальнейшие работы по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований.

«Отдельная тема – дворы. Прошу чётко ставить задачи управляющим компаниям, контролировать их работу. Управляющие компании содержат почти 6,5 тысячи дворовых территорий в Мурманской области. Необходимо ещё раз проверить, что всё готово, учесть опыт прошлых лет», – обратился к коллегам губернатор.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=17635