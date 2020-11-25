«Необходимо, чтобы российская Арктика устойчиво развивалась»: Андрей Чибис принимает участие в Международном арктическом форуме в Москве

Сегодня стартовал трёхдневный Международный арктический форум «Дни Арктики и Антарктики в Москве». Участником пленарного заседания стал губернатор Андрей Чибис.

На мероприятии представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Российской Федерации, государств-членов Арктического Совета, ведущих российских и иностранных компаний обсудили ряд важных тем. Среди них новая глобальная стратегия и актуальные задачи государства в Арктике, реализация государственных и целевых программ по развитию арктических регионов в свете новой стратегии развития северных территорий до 2035 года, новые экологические стандарты и научно-исследовательская деятельность в Арктике и Антарктике.

«Необходимо сделать так, чтобы российская Арктика устойчиво развивалась. Как с точки зрения привлечения инвестиций, так и модернизации уже имеющихся производств. Это должна быть модернизация с акцентом на абсолютно другую эффективность и экологическую безопасность. И конечно, с точки зрения комфортной среды для жизни граждан в арктических регионах», – отметил Андрей Чибис.

На пленарном заседании губернатор подчеркнул, что в Мурманской области в достаточно короткие сроки появилась первая в Арктике территория опережающего развития с символичным названием «Столица Арктики». Также в регионе был принят пакет законов, позволяющий привлекать инвестиции и минимизировать налоги.

«Сегодня, несмотря на пандемию, мы видим, что у нас в Мурманской области даже по первому полугодию рост инвестиций составил свыше 8%. А это десятки миллиардов рублей, которые принципиально важны для Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам губернатора, среди главных задач в контексте развития арктических территорий и создание высокопроизводительных рабочих мест, изменение системы образования и инфраструктуры для комфортной жизни граждан.

«Мы меняем систему образования: перезагружаем наш технический университет исключительно под задачи арктических проектов. Также Мурманская область и четыре региона западной Арктики объединились для создания научно-образовательного центра мирового уровня, не конкурируя между собой, а объединив компетенции», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что в области помимо реализации крупных инвестиционных проектов, развития Северного морского пути и Мурманского транспортного узла сделан акцент и на арктический туризм. Это позволяет людям увидеть Арктику, обратить внимание на экологию, а также в рамках развития этого направления создать другую инфраструктуру не только для туристов, но и жителей Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Международный арктический форум «Дни Арктики в Москве» проводится с 2010 года. В год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, форум стал называться «Дни Арктики и Антарктики в Москве», а его программа дополнилась событиями антарктической тематики.

В этом году ключевой задачей мероприятия является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.