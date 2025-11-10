Необходимо до конца года завершить актуализацию и сверить данные плана реновации ЗАТО до 2030 года с Министерством обороны

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 6 ноября губернатор Андрей Чибис провёл совещание, посвящённое реализованным мероприятиям по программе реновации ЗАТО и планам до 2030 года. Участие в нём приняли руководители профильных блоков регионального правительства и муниципалитетов.

Напомним, программа реновации инициирована Андреем Чибисом и поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Глава региона подчеркнул, что с 2019 года в рамках нацпроектов, плана «На Севере – Жить!» и по программе реновации уже проведены более 3 тысяч мероприятий на общую сумму порядка 28 миллиардов рублей.

«Из них свыше 12 миллиардов рублей – средства областного бюджета. Для нас это исключительный приоритет. Более того, предложение с позицией о необходимости системного федерального финансирования, с которым мы вышли в 2023 году, поддержал президент Владимир Владимирович Путин. И уже с 2024 года в рамках распоряжения Правительства выделяется по 10 миллиардов в год по линии Министерства обороны – на инфраструктуру для жизни в гарнизонах, и по линии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики – для решения задач развития территории. Заказчиком является наш регион – подавляющее большинство средств выделяется на Мурманскую область. В этом году Президент также поддержал наше предложение и принял решение, что федеральное финансирование программы будет продолжено до 2030 года включительно», – напомнил губернатор.

В план мероприятий по реновации на 2024-2026 годы вошли порядка 1400 объектов. Андрей Чибис отметил, что в этом году реализуются 74 мероприятия на сумму 8,7 миллиарда рублей из федеральных и областных источников.

«Темпы активные, даже с точки зрения оплаты выполненных работ – уже более 54% закрыто. Хотя понятно, что выполнено гораздо больше, но еще идет этап оформления документов», – отметил Андрей Чибис.

В том числе завершено строительство крытого бассейна и обновлен городской парк в Североморске. Также в столице Северного флота состоялось открытие значимого объекта – мемориала участникам СВО. Благоустроены четыре дворовых территории в н.п. 27 км, две – в Килпъявре, четыре – в Оленегорске. Отремонтированы 154 квартиры в Североморске, Протоках, Высоком и Заозерске. Отремонтированы подъездные дороги регионального и межмуниципального значения в Заозерске, Видяево, Североморске, Высоком и Мончегорске. Заменены лифты в 10 домах Североморска из плана 2025 года, а также досрочно – в 28 домах из плана 2026 года. Также демонтированы два дома в Корзуново, проведен капремонт фасада дома в Спутнике, в Видяево снесены два выведенных из эксплуатации дома, еще три – в Заозерске. Продолжается капремонт двух соцучреждений, ремонт 124 подъездов, ремонт объектов ЖКХ, технологические присоединения; капремонт станции водоподготовки; идет ремонт 75 домов и снос шести домов. В рамках программы, плана «На Севере – жить!», отдельных поручений Президента реконструируют ДОФ и Центральный стадион в Североморске, капитально ремонтируют Центральную районную больницу.

«Коллеги, я хотел бы обратить внимание на качество выполнения работы. К сожалению, есть подрядчики и объекты, где с этим есть сложности. Недавно встречались с участниками программы «Герои Севера», их жёнами, и кроме благодарности за программу и за качественное улучшение жизни, был поднят вопрос, что в 19 километре не готовы фасады двух домов. Поэтому давайте обсудим в том числе как обстоят дела с этим вопросом. Большая часть работ выполняется с надлежащим качеством, это в том числе проверяет «Губернаторский контроль», мы на выездах. Но важно и понять, как выстроена работа с недобросовестными подрядчиками, чтобы они несли полную меру ответственности», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в 2026 году работа активно продолжится: в том числе благоустройство дворовых территорий, капремонты МКД, квартир и подъездов, замена лифтов, ремонт дорог, теплосетей и сетей горячего водоснабжения, обновление систем наружного освещения и многое другое.

«Крайне важно, что мы все это делаем для наших жителей, семей военнослужащих. Прошу жёстко относиться к качеству, особенно ремонту дорог и модернизации инженерных сетей, реконструкции систем теплоснабжения. С учётом большого масштаба работ прошлого и текущего года, нужно проанализировать проведённую работу, извлечь уроки и не допускать тех сложностей, которые были на некоторых объектах в Спутнике и Печенге. И опыт уже наработан очень серьёзный. В основном, подрядчики относятся к этому добросовестно», – сказал губернатор.

Заместитель губернатора Ольга Вовк сообщила, что в план этого года был внесён ряд изменений в том числе благодаря экономии и перераспределению средств появились возможность включить дополнительные объекты.

«ДЮСШ №3 в Североморске – идём к заключению контракта, работы проведем в 2026 году. Дополнительный капремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в Североморске, получено разрешение правительственной комиссии, также работы в 2025-2026 году. Идёт разработка проектной документации на капремонт станции водоподготовки в Высоком – важный объект, работы также на 2025-2026 год», – отметила Ольга Вовк.

Говоря о плане реновации до 2030 года, губернатор отметил, что необходимо до конца года завершить его актуализацию и сверить данные с Министерством обороны. О текущем статусе по формированию плана рассказала заместитель губернатора Ольга Вовк.

«Наш проект плана направлен в Минвостокразвития, по регламенту они направили в Минобороны, сейчас уже готовится проект распоряжения. Поэтому очень важно пройти сбивку внутри региона, затем сбить данные и мероприятия с Минобороны. Чтобы всё было синхронно и мы решали поставленные масштабные задачи единым фронтом. На сегодняшний день объём средств для нашего региона остаётся на заявленном уровне. Это значит, что мы будем сохранять высокий темп работ», – сообщила Ольга Вовк.

Губернатор подчеркнул, что включиться в эту работу также необходимо администрациям муниципалитетов.

«Это нормальный процесс сбивки. Мы можем скорректировать данные, внести завершающие штрихи и акцентировать на нужных нам объектах. Очень важно, чтобы те объекты, о которых я докладывал президенту в марте текущего года, обязательно были в плане. Все вместе здесь отработаем. Если есть какие-то предложения – прошу муниципалитеты активно включаться. В соответствии с поручением президента мы должны оперативно всё сделать, это большое доверие и большая ответственность», – подчеркнул губернатор.

