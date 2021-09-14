Необходимо обеспечить жёсткий контроль легитимности выборных процедур и слаженное взаимодействие всех ответственных - глава региона напомнил о предстоящем голосовании

На этой неделе в России пройдёт важнейшее для всей страны политическое событие: уже в пятницу начнётся голосование на выборах депутатов Государственной Думы, Мурманской областной Думы, а также депутатов в некоторых муниципальных образованиях. Губернатор региона Андрей Чибис в ходе вчерашнего оперативного совещания напомнил о необходимости соблюдения соответствующего законодательства.

«Я ещё раз обращаю внимание на необходимость безусловного соблюдения чистоты и прозрачности, на обеспечение наблюдения за выборами, чёткой работы соответствующих технических средств видеофиксации. Прошу всех, кто отвечает за избирательный процесс, ещё раз сегодня и завтра убедится в наладке, настройке всех механизмов. …Отдельно прошу глав муниципалитетов оказывать максимальное содействие территориальным избирательным комиссиям в части обеспечения процедур голосования», – отметил глава Мурманской области.