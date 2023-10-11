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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 09:30

Необходимо пересмотреть подходы к расчёту уровня бюджетной обеспеченности регионов Крайнего Севера и Арктической зоны с учётом их особенностей и специфики: Андрей Чибис на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

В Совете Федерации Федерального Собрания России проходят Дни Мурманской области. 10 октября на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам губернатор Андрей Чибис внёс предложения об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации на примере Мурманской области.

Андрей Чибис подчеркнул, что в настоящее время состояние бюджетной системы Мурманской области можно оценить как «устойчивое», а усилия регионального правительства направлены на рост экономики и инвестиционного потенциала области, что в свою очередь оказывает влияние на повышение доходной базы регионального бюджета, поддержание её стабильности.

«Благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Мурманская область испытывает второе перерождение с точки зрения экономического развития. За последние 4 года удалось увеличить ВРП на душу населения в 2,5 раза. Объём инвестиций, которые фактически вложены в Мурманскую область, в том числе в рамках проектов ТОР «Столица Арктики» и льготного режима по АЗРФ, – составила 900 млрд рублей. Создано новых фактически действующих пять тысяч рабочих мест», – сказал Андрей Чибис.

При этом губернатор подчеркнул, что есть ряд особенностей нашего региона, в том числе климатических, которые самым серьёзным образом влияют и на финансовую устойчивость области и её социально-экономическое развитие. Среди них – длительный отопительный период и расходы на мазут, повышенные бюджетные издержки, обусловленные законодательством для районов Крайнего Севера – северные надбавки, длительные отпуска, оплата дороги.

Вместе с тем, регион не получает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это обусловлено высоким уровнем расчётной бюджетной обеспеченности региона, определяемым в соответствии с методикой распределения указанных выше дотаций.

В связи с этим губернатор внёс ряд предложений по обеспечению бюджетной устойчивости регионов Крайнего Севера на примере Мурманской области. В первую очередь глава Мурманской области подчеркнул, что необходимо пересмотреть подходы к расчёту уровня бюджетной обеспеченности с учётом особенностей и специфики регионов и исключения разовых налоговых сверхпоступлений.

Кроме того, необходимо предусматривать дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и тем регионам, которые не являются получателем дотации на выравнивание, поскольку ежегодный прирост расходов на заработную плату «указных» категорий работников и рост минимального размера оплаты труда является серьёзной нагрузкой для бюджетов регионов Крайнего Севера.

«Повышение минимального размера оплаты труда и достойная заработная плата бюджетников – благое дело. Но конкретно для нашего региона, где МРОТ в 2,3 раза выше, чем по Российской Федерации, а средний доход от трудовой деятельности на 45% выше, чем в среднем по стране, эти расходы полностью ложатся на субъект. По сути, те дополнительные деньги, которые мы получаем с учётом развития экономики, мы отправляем на компенсацию этих повышенных расходов, снижая тем самым свои возможности для инвестиций в развитие социальной сферы и инфраструктуры городов», – уверен глава Мурманской области.  

Ещё одна важная тема – недофинансирование бюджетов закрытых административно-территориальных образований.

«Речь идёт о населённых пунктах, где военнослужащие и члены их семей составляют основную часть жителей – в Мурманской области их 27. Год назад мы этот вопрос достаточно остро ставили. В результате совместной проработки с правительством РФ и Советом Федерации и по итогам совещания, которое прошло в июле в Мурманской области под руководством Президента нашей страны Владимира Путина, принято решение о выделении в течение трёх лет по 10 млрд рублей на реновацию ЗАТО Арктической зоны РФ. Сейчас мы совместно с Министерством обороны РФ, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством строительства РФ определяем финальный перечень мероприятий. Но возникает вопрос текущего содержания ЗАТО. Федеральное финансирование ежегодно снижается, соответственно, увеличивается доля из областного бюджета. Я просил бы поддержать нас в корректировке подходов с точки зрения методики распределения дотаций на функционирование ЗАТО», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор обратился к членам комитета с инициативами увеличения объёма субвенций из бюджета федерального фонда ОМС, объёма субсидии субъектам РФ на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС и передачи на федеральный уровень полномочий по организации обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами лиц старше 19 лет, страдающих тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Председатель комитета Анатолий Артамонов отметил актуальность предложений главы Мурманской области и поддержал их.

«Опыт инициативной работы Андрея Владимировича на федеральном уровне помог ему комплексно увидеть и систематизировать все задачи и проблемы, которые есть в Мурманской области и, самое главное, добиться очень ощутимых успехов в развитии региона», – сказал Анатолий Артамонов и отметил, что все предложения будут включены в постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области».

 

Фото (пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания России): https://gov-murman.ru

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