Необходимо подготовить дальнейшие шаги по развитию СМП - премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Вчера в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по вопросам развития Северного морского пути. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Как подчеркивал президент, наши иностранные партнёры хотят укреплять отношения с Россией и проявляют интерес к работе по Северному морскому пути», – сказал Михаил Мишустин.

Для Мурманской области вопрос логистики и экспорта — один из ключевых приоритетов. Андрей Чибис отметил, что на стратегической сессии с коллегами из правительства РФ и регионов были обсуждены необходимые меры по развитию СМП. Губернатор подчеркнул, что Мурманская область обладает выгодными, конкурентными преимуществами – воротами Севморпути, мощным атомным ледокольным флотом, самым большим глубоководным, незамерзающим, круглогодичным портом за полярным кругом, отмечен рост перевалки грузов. Кроме того, при поддержке Президента России Владимира Путина реализуется проект по созданию Мурманского транспортного узла.

«При воплощении всех намеченных планов правительства России роль Мурманской области как экономического и логистического хаба радикально возрастет. Это повлечёт за собой инвестиции в новые проекты, рост высококвалифицированных рабочих мест, увеличит налоги в бюджет региона и соответственно даст больше денег на улучшение инфраструктуры в регионе», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор обратился к Михаилу Мишустину с предложениями по развитию судоремонта в Мурманской области, распространению программы по подготовке кадров для Арктической зоны РФ и увеличению Президентской единой субсидии для арктических городов.

Глава правительства отметил востребованность СМП, поскольку этот маршрут является кратчайшим для транзита товаров из стран Юго-Восточной Азии и Китая в порты Европы. Ранее, в рамках Российско-Китайского бизнес-форума, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что развитие Севморпути открывает новые возможности для сотрудничества между Мурманской областью и китайскими партнерами.

Сейчас складываются благоприятные условия для развития туризма в арктической зоне – ежегодно Крайний Север принимает более 1,5 млн туристов. В Мурманской области активно развивается индустрия гостеприимства. Туристические направления в регионе востребованы круглогодично. По данным Мурманскстата и внутреннего мониторинга, турпоток в Мурманскую область в 2022 году составил почти 540 тысяч человек, что на 11% выше турпотока 2021 года. Это рекорд по количеству гостей за все время в нашей области и среди всех регионов Арктической зоны. За 4 года региональное и федеральное правительства поддержали в Мурманской области 115 туристических проектов на 350 млн рублей.

«Сектор гостеприимства имеет один из самых высоких мультипликаторов для экономики. Особенно много он создаёт рабочих мест», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, премьер-министр РФ подчеркнул, что необходимо подготовить дальнейшие шаги по развитию СМП, в том числе выработать меры по: перенаправлению грузовой базы с Запада на Восток, строительству судов ледового и неледового класса, развитию морских портов за пределами акватории пути.

«От решения этих вопросов зависит благополучие жителей Арктической зоны и Дальнего Востока, а также развитие экономики нашей страны в целом», – сказал председатель правительства.

Фото: https://gov-murman.ru