Необходимо продолжать поддержку: депутаты Мурманской областной Думы посетили сельхозпредприятие «Тулома»

Мероприятие было организовано по решению парламентского комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. К поездке присоединились представители правительства региона и прокуратуры Мурманской области.

Участники встречи осмотрели производственные помещения, пообщались с коллективом, обсудили рабочие вопросы с руководством сельхозпредприятия.

– «Тулома» – это ведущее сельскохозяйственное предприятие Заполярья, и поэтому внимание со стороны депутатов регионального парламента к нему повышенное, – отметил председатель комитета Андрей Иванов. – Мы стараемся оперативно откликаться на просьбы и предложения аграриев, внося соответствующие изменения в бюджет региона. Итоги рабочего визита мы рассмотрим на одном из заседаний комитета. Главное, что депутаты сошлись во мнении о необходимости продолжать поддержку «Туломы», чтобы сохранить это уникальное предприятие, которому в 2030 году исполнится 100 лет, и его коллектив.

