Необходимо проходить диспансеризацию и встать на путь раннего выявления заболеваний, особенно онкологических – сенатор Татьяна Кусайко

Цель всероссийской акции – сохранение здоровья россиян благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний и своевременному направлению на лечение. Это позволяет добиваться полного выздоровления или существенного продления жизни людей. Также среди задач мероприятия – продвижение здорового образа жизни и практика регулярных обследований граждан.

В прорамме акции – профилактические осмотры гинекологом, маммологом, дерматологом, урологом, торакальным и абдоминальным хирургом, а также различные исследования – анализ на ПАП-тест (для женщин), анализ крови на ПСА (для мужчин), анализ содержимого кишечника на скрытую кровь, маммография, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза. В случае выявления подозрений на злокачественное образование и с целью дообследования сотрудники будут направляться в Мурманский областной онкологический диспансер.

«Предложение провести первый онкопатруль у нас в Мончегорске с сотрудниками Кольской ГМК мы с радостью поддержали, потому что для компании медицина сейчас становится одним из основных приоритетов, – отметил заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и социальным проектам Максим Иванов. – Благодаря позиции сенатора Татьяны Кусайко и коллективу «Онкопатруля» мы смогли организовать эту работу. Хотя это было очень непросто».

Инициатором проведения акции в Мурманской области выступила сенатор от региона Татьяна Кусайко. Совет Федерации является одним из соорганизаторов акции, помогая проводить активную просветительную работу в области профилактики онкологических заболеваний в регионах нашей страны. Инициативу сенатора поддержал Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня я увидела людей, которые проявили интерес к просветительской деятельности онкопатруля. Иногда человек боится узнать о своём диагнозе. Я надеюсь, что те люди, которые здесь присутствовали сегодня, станут активно убеждать своих близких и знакомых, что необходимо проходить диспансеризацию и встать на путь раннего выявления заболеваний, особенно онкологических», – сказала сенатор Татьяна Кусайко на встрече с пациентами и медиками в Мончегорске.

Мурманская область стала одиннадцатым регионом России, где проходит акция «Онкопатруль». Проверку на раннее выявление злокачественных образований пройдут 800 сотрудников двух крупнейших градообразующих предприятий – АО «Кольской ГМК» и судоремонтного завода «Нерпа», а также сотрудники образования и социальной сферы города Мурманска.