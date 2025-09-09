Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Необходимо провести инвентаризацию дорог в муниципалитетах, чтобы завершить ямочный ремонт до начала зимы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ход дорожной кампании — одна из тем вчерашнего оперативного совещания. Как рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на сегодняшний день в рамках плана «На Севере – жить!» в работе — 87 объектов местного значения, 81 из них уже завершены, остальные должны закончить в сентябре.

«Также в рамках программы реновации в работе 45 объектов, 11 — завершены, 8 – с готовностью выше 90%. В Мурманске на данный момент всего в работе 15 участков, 7 объектов завершены, 4 – в высокой степени готовности. Отмечу, что темп работ явно нарастили, выездные проверки осуществляются регулярно», — сказал Андрей Чибис.

Отдельно глава региона отметил, что по ряду объектов есть отставание и обратился к заказчикам, подчеркнув, что все объекты нужно жёстко контролировать, добавив, что выявленные недостатки в ходе проверки подрядчик должен исправлять в кратчайшие сроки.

Андрей Чибис также обратил внимание на швы на дорогах. Глава региона поручил устранить их, оперативно провести инвентаризацию дорог в муниципалитетах, чтобы завершить ямочный ремонт до начала зимы. Кроме того, необходимо привести в порядок участки в местах, где расположены железнодорожные переезды.

В обсуждении данного вопроса принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой отметил, что в этом году запланирован достаточно большой объём дорожных работ:

— И в основном — это крупные объекты, где ремонт производится комплексно. Как прозвучало в ходе совещания, на некоторых участках есть отставания от графика. Этот вопрос на контроле профильных ведомств, а также депутатов областной Думы, регулярно посещающих свои округа. Отдельно отмечу неравнодушных граждан, которые также осуществляют контроль за качеством выполняемых работ, помогая оперативно реагировать на недостатки.

Подробнее актуальную информацию о ходе дорожной кампании доложили заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова и временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

 

 

Фото предоставлено региональным отделением ОНФ.

