Необходимо срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России – Михаил Шмаков

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

«Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», - говорится в письме, опубликованном на сайте ФНПР.

Для определения подобных предприятий профсоюзный лидер предлогает привлечь трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В эту структуру входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства, её работу координирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Помимо этого, глава ФНПР предложил ввести мораторий на реприватизацию национализированных предприятий сроком на год. Возвращение их в частные руки, по его мнению, возможно только с учётом мнения отраслевого профсоюза.

Шмаков призвал освободить от налогов организации, чья работа ограничена принятыми властями мерами по борьбе с эпидемией, и рассмотреть вопрос о снижении НДС. Также он выступил за отмену 13-процентного налога на доходы физических лиц для работников с зарплатой на уровне МРОТ или ниже и, напротив, повысить ставку налога на сверхдоходы.