«Необходимо усилить работу по ряду домов в Кировске», - глава Фонда капремонта Мурманской области

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. На прошлой неделе ход работ на жилых объектах Кировска проверила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

В 2025 году в Кировске выполняется 47 видов работ по капитальному ремонту 22 многоквартирных домов. На сегодняшний день работы уже завершены по одной крыше и двум фасадам. Продолжается капитальный ремонт 11 крыш, трёх подвалов, 14 фасадов и двух фундаментов, также идёт замена внутридомовых инженерных систем, в том числе двух индивидуально-тепловых пунктов.

«Не для кого ни секрет, что на севере строительный сезон короткий, но в Кировске с его микроклиматом благоприятный период для работ ещё меньше. Это должны понимать подрядные организации, заходящие сюда на капитальный ремонт многоквартирных домов. Специфика у города есть, но это не повод не укладываться в сроки контрактов», — отметила Юлия Барсукова.

В этом году капремонт домов в Кировск выполняют 10 подрядных организаций, причём две из них работают в этом городе впервые. Однако со своей задачей справились оперативно и в срок. Уже радует кировчан и гостей горнолыжного курорта своим обновленным видом дом №23 на проспекте Ленина. И готовится к нему присоединиться соседний дом №19. Здесь подрядчику до завершения работ остались последние штрихи. В высокой степени готовности и ряд других фасадов — наружные стены домов №5а и 5б на проспекте Ленина. Подрядчики восстановили штукатурный слой с последующим шпаклеванием, грунтовкой и окраской стен и архитектурных элементов, а также заменили оконные блоки в местах общего пользования и оконные отливы. Сейчас идёт ремонт входных групп.

Продолжаются работы и по капитальному ремонту кровли и фасадов домов №7а и 7б на проспекте Ленина. К сожалению, здесь процесс идёт не так гладко, как хотелось бы — подрядчики допустили залитие квартир.

«Причины залитий оперативно устранены. Будут составлены акты, и подрядчики возместят нанесенный ущерб через страховые компании либо через суды. Юристы Фонда капремонта готовы оказать собственникам всю необходимую поддержку, — подчеркнула Юлия Барсукова. — Подрядчикам указано на необходимость ускорить работы, увеличив количество людей на объектах, а также еще раз внимательно проверить кровли на наличие возможных мест протечек».

Напомним, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтировано 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт ещё 702 многоквартирных домов. Работы в 325 домах планируется завершить в 2026 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555356/#&gid=1&pid=6

