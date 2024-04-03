Необходимость помогать детям с уроками больше раздражает матерей

Китайские родители зарабатывают инфаркты и инсульты, помогая детям с уроками. Российским родителям школьников тоже приходится нелегко, особенно матерям. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие родители учащихся 1-11 классов из всех округов страны.

Ученикам начальных классов помогают делать уроки 79% родителей, обучающимся 5-7 классов — 56%. Младшим школьникам чаще всего приходится помогать со всеми предметами, после 5 класса — выборочно.

Родителей учащихся 1-7 классов необходимость учить уроки с детьми раздражает сильнее, чем родителей учеников постарше.

С увеличением возраста детей им требуется всё меньше помощи с уроками, и родители раздражаются реже. Домашние задания школьникам 8-9 классов помогает выполнять один из трёх родителей. В 10-11 классах помогает детям с уроками лишь каждый шестой.

Матери больше занимаются уроками с детьми до 4 класса, с 5 по 11 класс с домашними заданиями чаще помогают отцы.

Необходимость сидеть над уроками чаще раздражает матерей. И только от «домашки» старшеклассников матери и отцы раздражаются наравне.

Время проведения опроса: 12—29 марта 2024 года.