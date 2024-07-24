Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 12:00
Необычная работа в Мурманской области: каких редких специалистов ищут компании в июле
Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в июле этого года в северном регионе.
- Банщик, работодатель готов платить ему зарплату от 80000 ₽ на руки. Работа простая и понятная: нужно топить и убирать баню. Включено проживание на территории комплекса, трехразовое питание. На весь СЗФО приходится порядка 5 похожих вакансий.
- Сотрудник на игровую площадку в ТЦ, ежемесячный доход до 50000 ₽ на руки. Нужно играть с детьми и следить за ними, важны усидчивость и активность работника. Сейчас подобных вакансий на более 20 на весь СЗФО.
- Вакансия от местной авиабазы: мастер леса, которому нужно будет ухаживать за лесами и проводить противопожарные мероприятия. За это работодатель готов платить ему до 60000 ₽ на руки. За последний месяц работодатели СЗФО искали таких специалистов не более 5 раз.
- Другая хорошо оплачиваемая в регионе, но уже скорее рабочая профессия: мастер по добыче рыбы, ему готовы платить зарплату от 150000 ₽ на руки. Более того, профессия действительно редкая: кроме этой, пока похожих вакансий в СЗФО нет.
- Удалённая работа – объявление для автора книг о мировых достопримечательностях, готового создавать уникальные тексты и качественно структурировать информацию в больших объемах. Преимущество получат соискатели с опытом в сфере, им обещают до 72000 ₽ (удалённо).
- Другой вариант онлайн-подработки, подойдёт для любителей игр и талантливых игроков – вакансия геймера, до 65000 ₽ на руки, соискателю предстоит быть исполнителем заказов в различных онлайн-играх (удалённо).
- Следуя трендам: вакансия нейрохудожника, который будет создавать изображения с помощью нейросетей (удаленно).
- Для лингвистов, желающих работать удалённо: вакансия переводчика с корейского языка: предлагается переводить игровые тексты с корейского языка на русский (удаленно).
Комментарии
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Последние комментарии
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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