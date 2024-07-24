Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Мурманской области. Некоторые из профессий являются социально значимымиНа территории Мурманской области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 12:00

Необычная работа в Мурманской области: каких редких специалистов ищут компании в июле

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в июле этого года в северном регионе.

  • Банщик, работодатель готов платить ему зарплату от 80000 ₽ на руки. Работа простая и понятная: нужно топить и убирать баню. Включено проживание на территории комплекса, трехразовое питание. На весь СЗФО приходится порядка 5 похожих вакансий.
  • Сотрудник на игровую площадку в ТЦ, ежемесячный доход до 50000 ₽ на руки. Нужно играть с детьми и следить за ними, важны усидчивость и активность работника. Сейчас подобных вакансий на более 20 на весь СЗФО.
  • Вакансия от местной авиабазы: мастер леса, которому нужно будет ухаживать за лесами и проводить противопожарные мероприятия. За это работодатель готов платить ему до 60000 ₽ на руки. За последний месяц работодатели СЗФО искали таких специалистов не более 5 раз.
  • Другая хорошо оплачиваемая в регионе, но уже скорее рабочая профессия: мастер по добыче рыбы, ему готовы платить зарплату от 150000 ₽ на руки. Более того, профессия действительно редкая: кроме этой, пока похожих вакансий в СЗФО нет.
  • Удалённая работа – объявление для автора книг о мировых достопримечательностях, готового создавать уникальные тексты и качественно структурировать информацию в больших объемах. Преимущество получат соискатели с опытом в сфере, им обещают до 72000 ₽ (удалённо).
  • Другой вариант онлайн-подработки, подойдёт для любителей игр и талантливых игроков – вакансия геймера, до 65000 ₽ на руки, соискателю предстоит быть исполнителем заказов в различных онлайн-играх (удалённо).
  • Следуя трендам: вакансия нейрохудожника, который будет создавать изображения с помощью нейросетей (удаленно).
  • Для лингвистов, желающих работать удалённо: вакансия переводчика с корейского языка: предлагается переводить игровые тексты с корейского языка на русский (удаленно).

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