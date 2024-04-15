Необычная работа в Мурманской области в апреле: кого ищут компании
На hh.ru можно найти вакансии для работников самых разных сфер. Так, недавно для местных жителей открыли вакансию настоящего кочегара. Больше о предложении читайте в материале.
«В теплоте и уюте»: от кандидата требуется лишь желание зарабатывать, опыт работы не принципиален. Задачи такого специалиста – следить за устройствами, управлять агрегатами в котельной, ухаживать за оборудованием. Кочегару важно поддерживать пар в нужном настроении – держать его в правильной температуре.
Знатоку устройства печей предлагается зарплата от 65000 ₽ на руки: работа будет в формате смен сутки через двое. Обучение и постоянный рост оплаты труда – вот что предусмотрено для того, кто примет этот вызов стать кочегаром.
Кроме указанной выше вакансии местные работодатели ищут и других редких специалистов:
- Флотатор, от 100 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/95638590;
- Корпоративный блогер, до 65 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95631784;
- Капитан завода, до 78 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95607602;
- Строитель кораблей, до 130 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95587046;
- Специалист по радиоизотопным приборам, https://spb.hh.ru/vacancy/95585457;
- Чертежник, до 55 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94555524;
- Агроном, от 159 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/95898667;
- Рыбопереработчик, https://spb.hh.ru/vacancy/86679603;
- Судокорпусник, от 80 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87654928.