Необычная работа в Мурманской области в апреле: кого ищут компании

На hh.ru можно найти вакансии для работников самых разных сфер. Так, недавно для местных жителей открыли вакансию настоящего кочегара. Больше о предложении читайте в материале.

«В теплоте и уюте»: от кандидата требуется лишь желание зарабатывать, опыт работы не принципиален. Задачи такого специалиста – следить за устройствами, управлять агрегатами в котельной, ухаживать за оборудованием. Кочегару важно поддерживать пар в нужном настроении – держать его в правильной температуре.

Знатоку устройства печей предлагается зарплата от 65000 ₽ на руки: работа будет в формате смен сутки через двое. Обучение и постоянный рост оплаты труда – вот что предусмотрено для того, кто примет этот вызов стать кочегаром.

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