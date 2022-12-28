Необычную мечту мальчика из Минькино исполнили в рамках акции «Новогоднее чудо»

Необычное заветное желание юного северянина из Минькино исполнили сотрудники компании «НОВАТЭК- Мурманск» в рамках акции «Новогоднее чудо».

Уже на протяжении 14 лет в преддверии Нового года подопечные социальных учреждений Мурманской области рассказывают о своих заветных желаниях в открытках, которые развешиваются на елках в общественных местах в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо». Каждый желающий может забрать открытку и стать настоящим волшебником для ребенка, исполнив его мечту. Последние 3 года акцию организует Единый волонтёрский центр Мурманской области.

В этом году восьмилетний Саша из Минькинской коррекционной школы-интерната написал в своей открытке о желании побывать на настоящем заводе или крупном производстве. О мечте ребёнка узнали сотрудники компании «НОВАТЭК-Мурманск», которые пригласили мальчика вместе с друзьями на экскурсию по одной из самых известных промышленных площадок, не имеющих аналогов как в России, так и в мире: Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского залива.

Мальчик вместе с друзьями из школы посетил Центр, где собирают линии сжижения природного газа и изготавливают плавучие основания гравитационного типа, узнал о том, как производят сжиженный природный газ и насколько важен этот вид топлива для развития страны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в акции «Новогоднее чудо» приняли участие более 400 северян, которые приобрели почти полтысячи подарков для ребят. Их доставка в социальные учреждения области пройдёт до наступления Нового года, желание каждого юного участника акции будет исполнено, обещают организаторы – Единый волонтёрский центр Мурманской области.

«Новый год – время чудес, когда желания каждого ребёнка должны сбываться. И я благодарю всех неравнодушных, кто принял участие в акции за то, что в предпраздничной суете они нашли время, чтобы подарить праздник ребятам. Желание Саши – необычное, это говорит о его любознательности, поэтому хочется, чтобы впечатления, подаренные сегодня сотрудниками компании «НОВАТЭК» остались с ним надолго. Быть может у него или у кого-то из его друзей появилась новая мечта, связанная с будущей профессией», – отметила руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Подробнее о результатах акции «Новогоднее чудо» – на странице Единого волонтёрского центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru