Мурманская область. Арктика (16+)13.06.23 14:00
Необычные (по зарплате и функционалу) вакансии июня в Мурманской области
В связи с возрастающим спросом на новых работников в Мурманской области эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.
- Кавист / Сомелье. Работа в уютном гастрономическом пространстве в самом центре города. Будущий сомелье научится различать 40+ видов сыров и подбирать лучшие вкусовые сочетания для покупателей. Опыт работы не требуется, всему обучают на месте. Кандидату достаточно быть активным и коммуникабельным. Работодатель предлагает зарплату от 45000 до 60000 рублей на руки https://spb.hh.ru/vacancy/81559937.
- Специалист по съёмке трафика такси. Идеальная вакансия для любителей находиться на свежем воздухе и уделять работе минимум своего времени. Нужно всего по 3–4 часа в неделю выполнять очень простые задания: снимать на свой гаджет видео с потоком автомобилей. Для работы потребуется любой современный смартфон с Android версии 7.0, ноутбук или компьютер, портативный пауэрбанк, штатив, https://spb.hh.ru/vacancy/81523331.
- Ночной специалист по уходу за домашними животными. В зоогостиницу требуется специалист, который будет осуществлять уборку номеров, уличных вольеров и административных помещений, а также выгуливать животных на территории гостиницы и содержать в чистоте постельные и банные принадлежности. Работодатель предлагает зарплату от 35000 до 40000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/81500206.
- Засольщик мяса и мясопродуктов. Крупнейшее торгово-производственное объединение в Мурманской области в поисках работника, в обязанности которого войдут посол мяса посолочной смесью вручную или в мешалке, завешивание и учёт поступающего сырья с обвалки и жиловки. Компания в свою очередь готова обучить сотрудника на месте, оплатить медкомиссию, обеспечить спецодеждой и обувью. Зарплата в месяц – от 50000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/81218518.
- Альпинист. В строительную компанию требуется специалист, который будет осуществлять покраску соединений балок (наносить антикоррозийную защиту) и выполнять монтаж сэндвич-панелей. Компания обещает доход от 75000 до 100000 рублей на старте, жильё, 3-разовое горячее питание, оплачиваемую медкомиссию, обучение, спецодежду и инструмент. Кандидат должен быть готов к разъездам, не иметь медицинских противопоказаний для работы на высоте, https://spb.hh.ru/vacancy/80934978.
Комментарии
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Последние комментарии
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03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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