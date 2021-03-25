Необычные роллы из сельди, свеклы и риса делают в ревдинской колонии

Сотрудники воспитательной и тыловой служб ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 провели среди осуждённых конкурс «Лучший по профессии повар». В увлекательном кулинарном поединке приняли участие осужденные, получившие в профучилище при колонии квалификацию повара и трудоустроенные в столовой учреждения.

Конкурс состоял из теоретического и практического этапов. На первом участникам предстояло показать свои знания кулинарного искусства, ответив на целый ряд проверочных вопросов. Наибольший же накал борьба поваров приобрела во время практического этапа, когда участникам, по условиям конкурса, требовалось приготовить два блюда: голубцы с мясом и холодную закуску на основе сельди.

Во время поединка строгое жюри оценивало использование участниками кулинарных приёмов, оформление с учётом современных направлений кулинарного искусства, организацию рабочего места, соблюдение санитарных норм, и конечно, вкусовые качества блюда.

Все участники ответственно подошли к состязанию, удивив членов жюри творческим подходом к приготовлению пищи.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, судьи кулинарного конкурса признали победителем осуждённого, виртуозно и быстрее остальных участников приготовившего необычные роллы из сельди, свеклы и риса.

Все участники кулинарного поединка были награждены грамотами и аплодисментами зрителей.