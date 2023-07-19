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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.23 09:30

Необычные талисманы для бойцов СВО изготовили волонтёры Мурманска

Представители Молодёжного крыла Народного фронта в Мурманской области решили порадовать участников СВО. На традиционном фестивале «Териберка» они провели мастер-классы и вместе с народными полками, с жителями региона изготовили фигурки чебурашек из фетра, чтобы передать военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

Чебурашка стал для российских бойцов, участников спецоперации, талисманом. Они крепят фигурки героя советского мультфильма на шевроны и украшают ими боевые машины. Поэтому волонтёры решили сделать небольшой сюрприз от молодёжи Севера.

Идея активистов получила среди участников молодёжного фестиваля широкий отклик. Желающих сделать своими руками фигурку Чебурашки было много. За 2,5 часа на мастер-классе Молодёжного крыла Народного фронта было изготовлено 27 игрушек. На пошив одного экземпляра уходило примерно полчаса.

«Такой скорости шитья мы достигли благодаря тому, что сделали заготовки заранее – их оставалось только сшить вместе, а это недолго. У каждого свой индивидуальный стиль шитья, поэтому фигурки получились совершенно разные. У кого-то шире улыбка, у кого-то больше лапки. Таким образом талисманы вышли совершенно непохожими друг на друга», - рассказала мастер Дарья Винникова. 

К каждой игрушке жители Мурманской области прикрепили открытки с пожеланиями и словами поддержки. Талисманы отправят в зону СВО с очередной партией гуманитарной помощи от народных полков.

Народные полки – это волонтёры, которые помогают мирному населению и фронту разными способами, не выезжая с гуммиссией в зону проведения СВО или в новые регионы. Дома они плетут маскировочное сети, готовят сухие супы, приобретают оборудование или необходимые лекарства и т.д.

 

Фото: https://disk.yandex.ru/d/k1cV_N-x5uDgyQ/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%205%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA/IMG_0163.png

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