Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимойПолярная ночь заходит в Мурманскую область
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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 14:00

Необычные вакансии 2024. Новое исследование «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал все вакансии, размещенные в 2024 году, и выделил самые интересные и необычные из них. Среди тысяч вакансий на «SuperJob» встречаются настоящие шедевры, которые могут вызвать улыбку, а иногда и вопрос: «Вы серьёзно?» А есть и такие предложения, которые заставляют завидовать, потому что у кого-то не работа, а мечта.

Вакансии, названия которых нужно «переварить»

Менеджер распила — это не про госзакупки, тут все по-честному: компании, занимающейся поставками мебельных комплектующих, нужен был человек, чтобы распиливать дерево.

А как вам педагогический дизайнер технических дисциплин? Изящное объединение в одном названии обязанностей преподавателя, творца и инженера!

Хаос-мастер: комплексное обслуживания здания — это, конечно же, своего рода борьба с хаосом, но кто бы подумал?

Работа для тех, кто в детстве в песочнице не наигрался, — управляющий песчаным карьером.

Как вам вакансия хантера? И это не связано с киноиндустрией. Нужно было всего лишь коммуницировать с клиентами и активно участвовать в банковских конференциях.

Вакансия специалиста по вятскому коду для тех, у кого сформировано внутреннее ощущение культурного кода, вятского вайба и есть понимание гармонии звучания вятских свистулек.

Сборщик бутербродов — работа для тех, кто мечтал собрать бутерброд с идеальной симметрией. На этой работе в распоряжении мастера есть булкорезательная машина.

А ещё в 2024-ом с помощью «SuperJob» можно было устроиться зальным заведующим. Работодатель, видимо, решил бороться с англицизмами на местах: был мерчандайзер — стал заведующий. Звучит, согласитесь, солиднее.

Не только менеджеры, управляющие и заведующие
Позолотчик: в обязанностях — золотить старинные книги.

Чтобы создавать красоту, иногда требуются крепкие легкие, иначе стеклодувом не стать.

Можно рассмотреть и вакансию эмальера: создание ювелирных украшений еще как вдохновляет.

Для обладателей богатырской силы — позиция ученика мастера на производство бетонной мебели: тягать веса́ до 50 кг.

Менее творческие, но не менее удивительные вакансии публиковало у нас швейное производство — работник на утюг и специалист на зашив мыска у носков.

Вам знакома профессия «ручница»? Это мелкие швейные обязанности для аккуратных рукодельниц.

Компания, которая уже более 17-и лет занимается чисткой и монтажом печей, каминов и дымоходов, искала желающих на позицию трубочиста.

Заботиться о братьях наших меньших — благородная миссия: работа мечты для любителей хвостатых — выгульщик собак.

Для мечтавших работать у моря и растить лозу — виноградарь.

Предложение для тех, кто стремится к гармонии и умиротворению, — смотритель японского сада.

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