Необычные вакансии месяца: тусовщики, геймеры, испытатели, смотрители острова, собиратели мха и другие варианты

Играть в «World of Warcraft», тусоваться в клубе или испытывать беспилотные авто – кажется, что о такой работе можно лишь мечтать, но это реальные вакансии на hh.ru. Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников подготовили подборку самых небанальных предложений работодателей.

Чаще всего такие вакансии появляются в Москве и крупных городах, однако есть и исключения. Так, ценители отдыха на природе могут попробовать себя в роли смотрителя острова в Западной Двине. В обязанности входит проживание на гостевом острове, поддержка чистоты на территории, оперативное выполнение просьб гостей и руководства, а также контроль за порядком. Предлагаемая зарплата – от 34 тысяч рублей на руки.

Еще одно предложение открыто компанией из Белгорода, но претендовать на нее можно из любого региона страны – работодатель ищет рейдера, или игрока в «World of Warcraft». Важно: кандидат должен иметь уровень скилла выше среднего, опыт в рейдах в составе сильной команды и быть готовым к работе ночью и по утрам. Зарплата - от 25 тысяч до 60 тысяч рублей до вычета налогов.

Опытные водители с плавным стилем вождения из Москвы внести вклад в развитие беспилотного транспорта и претендовать на вакансию водителя-испытателя от «Яндекса». Среди задач: управление автомобилями и проведение экспериментальных испытаний автомобилей всех классов и видов; мониторинг технического состояния автомобилей во время испытаний; ведение записей параметров испытаний автомобилей в ходе испытаний. Уровень предлагаемой зарплаты не указан.

Одна из «дорогих» необычных вакансий - специалист по визуальному восприятию окружающего мира с зарплатой от 160 тысяч до 240 тысяч рублей на руки. Успешному кандидату предстоит «воплотить в жизнь проект – «Глаза - зеркало души»; смотреть правде в глаза и не бояться; чувствовать ветер перемен и менять окружающий Мир и людей к лучшему; показывать людей и события, как они есть, но со своими «тараканами» (солью и перцем)».

На регионы СЗФО также приходится ряд редких вакансий. Так, в Петербурге ищут специалиста по производству косметики для животных и предлагают зарплату от 40 тысяч рублей на руки. А в другую крупную компанию экспорта мха в Европу нужны сборщики мха, которым готовы платить до 170 тысяч рублей на руки.

Интересная и единственная за месяц вакансия биолога открыта в Мурманске, компания предлагает кандидатам зарплату от 60 тысяч рублей до вычета налогов. Пастуха ищут в Новгородской области и готовы платить от 15 тысяч в месяц, в Холмогорах (Архангельская область) требуется наездник для работы с орловскими рысаками, зарплата от 30 тысяч рублей.

Кроме того, в подборку вошли вакансии инженера по испытаниям на космодромах, икорного сомелье, модели «Plus Size», тестировщика электросамокатов, инженера по тестированию в «КинопоискHD».