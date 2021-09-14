Необычные вакансии месяца: тусовщики, геймеры, испытатели, смотрители острова, собиратели мха и другие варианты
Играть в «World of Warcraft», тусоваться в клубе или испытывать беспилотные авто – кажется, что о такой работе можно лишь мечтать, но это реальные вакансии на hh.ru. Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников подготовили подборку самых небанальных предложений работодателей.
Чаще всего такие вакансии появляются в Москве и крупных городах, однако есть и исключения. Так, ценители отдыха на природе могут попробовать себя в роли смотрителя острова в Западной Двине. В обязанности входит проживание на гостевом острове, поддержка чистоты на территории, оперативное выполнение просьб гостей и руководства, а также контроль за порядком. Предлагаемая зарплата – от 34 тысяч рублей на руки.
Еще одно предложение открыто компанией из Белгорода, но претендовать на нее можно из любого региона страны – работодатель ищет рейдера, или игрока в «World of Warcraft». Важно: кандидат должен иметь уровень скилла выше среднего, опыт в рейдах в составе сильной команды и быть готовым к работе ночью и по утрам. Зарплата - от 25 тысяч до 60 тысяч рублей до вычета налогов.
Опытные водители с плавным стилем вождения из Москвы внести вклад в развитие беспилотного транспорта и претендовать на вакансию водителя-испытателя от «Яндекса». Среди задач: управление автомобилями и проведение экспериментальных испытаний автомобилей всех классов и видов; мониторинг технического состояния автомобилей во время испытаний; ведение записей параметров испытаний автомобилей в ходе испытаний. Уровень предлагаемой зарплаты не указан.
Одна из «дорогих» необычных вакансий - специалист по визуальному восприятию окружающего мира с зарплатой от 160 тысяч до 240 тысяч рублей на руки. Успешному кандидату предстоит «воплотить в жизнь проект – «Глаза - зеркало души»; смотреть правде в глаза и не бояться; чувствовать ветер перемен и менять окружающий Мир и людей к лучшему; показывать людей и события, как они есть, но со своими «тараканами» (солью и перцем)».
На регионы СЗФО также приходится ряд редких вакансий. Так, в Петербурге ищут специалиста по производству косметики для животных и предлагают зарплату от 40 тысяч рублей на руки. А в другую крупную компанию экспорта мха в Европу нужны сборщики мха, которым готовы платить до 170 тысяч рублей на руки.
Интересная и единственная за месяц вакансия биолога открыта в Мурманске, компания предлагает кандидатам зарплату от 60 тысяч рублей до вычета налогов. Пастуха ищут в Новгородской области и готовы платить от 15 тысяч в месяц, в Холмогорах (Архангельская область) требуется наездник для работы с орловскими рысаками, зарплата от 30 тысяч рублей.
Кроме того, в подборку вошли вакансии инженера по испытаниям на космодромах, икорного сомелье, модели «Plus Size», тестировщика электросамокатов, инженера по тестированию в «КинопоискHD».
|
Вакансия
|
Город
|
Предлагаемая зарплата
|
Ссылка
|
Специалист по визуальному восприятию окружающего мира
|
Москва
|
от 160 000 до 240 000 руб. на руки
|
Инженер по испытаниям (на космодромах)
|
Химки
|
до 100 000 руб. на руки
|
Икорный сомелье
|
Химки
|
от 60 000 до 80 000 руб. на руки
|
Тусовщик / Тусовщица
|
Екатеринбург
|
от 35 000 до 80 000 руб. на руки
|
Модель Plus Size
|
Москва
|
от 30 000 до 90 000 руб. на руки
|
Тестировщик электросамокатов
|
Санкт-Петербург
|
от 50 000 до 55 000 руб. до вычета налогов
|
Смотритель острова
|
Западная Двина
|
от 34 000 руб. на руки
|
Рейдер (игрок в World of Warcraft)
|
Белгород
|
от 25 000 до 60 000 руб. до вычета налогов
|
Инженер по тестированию в КинопоискHD
|
Москва
|
не указана
|
Водитель-испытатель беспилотного транспорта
|
Москва
|
не указана