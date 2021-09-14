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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 15:00

Необычные вакансии месяца: тусовщики, геймеры, испытатели, смотрители острова, собиратели мха и другие варианты

Играть в «World of Warcraft», тусоваться в клубе или испытывать беспилотные авто – кажется, что о такой работе можно лишь мечтать, но это реальные вакансии на hh.ru. Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников подготовили подборку самых небанальных предложений работодателей.

Чаще всего такие вакансии появляются в Москве и крупных городах, однако есть и исключения. Так, ценители отдыха на природе могут попробовать себя в роли смотрителя острова в Западной Двине. В обязанности входит проживание на гостевом острове, поддержка чистоты на территории, оперативное выполнение просьб гостей и руководства, а также контроль за порядком. Предлагаемая зарплата – от 34 тысяч рублей на руки.

Еще одно предложение открыто компанией из Белгорода, но претендовать на нее можно из любого региона страны – работодатель ищет рейдера, или игрока в «World of Warcraft». Важно: кандидат должен иметь уровень скилла выше среднего, опыт в рейдах в составе сильной команды и быть готовым к работе ночью и по утрам. Зарплата - от 25 тысяч до 60 тысяч рублей до вычета налогов.

Опытные водители с плавным стилем вождения из Москвы внести вклад в развитие беспилотного транспорта и претендовать на вакансию водителя-испытателя от «Яндекса». Среди задач: управление автомобилями и проведение экспериментальных испытаний автомобилей всех классов и видов; мониторинг технического состояния автомобилей во время испытаний; ведение записей параметров испытаний автомобилей в ходе испытаний. Уровень предлагаемой зарплаты не указан.

Одна из «дорогих» необычных вакансий - специалист по визуальному восприятию окружающего мира с зарплатой от 160 тысяч до 240 тысяч рублей на руки. Успешному кандидату предстоит «воплотить в жизнь проект – «Глаза - зеркало души»; смотреть правде в глаза и не бояться; чувствовать ветер перемен и менять окружающий Мир и людей к лучшему; показывать людей и события, как они есть, но со своими «тараканами» (солью и перцем)».

На регионы СЗФО также приходится ряд редких вакансий. Так, в Петербурге ищут специалиста по производству косметики для животных и предлагают зарплату от 40 тысяч рублей на руки. А в другую крупную компанию экспорта мха в Европу нужны сборщики мха, которым готовы платить до 170 тысяч рублей на руки.

Интересная и единственная за месяц вакансия биолога открыта в Мурманске, компания предлагает кандидатам зарплату от 60 тысяч рублей до вычета налогов.  Пастуха ищут в Новгородской области и готовы платить от 15 тысяч в месяц, в Холмогорах (Архангельская область) требуется наездник для работы с орловскими рысаками, зарплата от 30 тысяч рублей.

Кроме того, в подборку вошли вакансии инженера по испытаниям на космодромах, икорного сомелье, модели «Plus Size», тестировщика электросамокатов, инженера по тестированию в «КинопоискHD».

Вакансия

Город

Предлагаемая зарплата

Ссылка

Специалист по визуальному восприятию окружающего мира

Москва

от 160 000 до 240 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/46497216

Инженер по испытаниям (на космодромах)

Химки

до 100 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/41942308

Икорный сомелье

Химки

от 60 000 до 80 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/46894148

Тусовщик / Тусовщица

Екатеринбург

от 35 000 до 80 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/47064396

Модель Plus Size

Москва

от 30 000 до 90 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/47624271

Тестировщик электросамокатов

Санкт-Петербург

от 50 000 до 55 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/46990249

Смотритель острова

Западная Двина

от 34 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/47125603

Рейдер (игрок в World of Warcraft)

Белгород

от 25 000 до 60 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/46993122

Инженер по тестированию в КинопоискHD

Москва

не указана

https://hh.ru/vacancy/39685197

Водитель-испытатель беспилотного транспорта

Москва

не указана

https://hh.ru/vacancy/42587934

 

 

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