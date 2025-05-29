Необычные вакансии в Мурманской области: какая работа принесёт не только радость, но и деньги. Рейтинг hh.ru

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в начале лета этого года в регионе.

За последний месяц работодатели Мурманской области разместили более 4 тысяч новых вакансий. В топ наиболее востребованных профессий за последний месяц в регионе вошли работники сферы добычи сырья (геологи, геодезисты, мастера участка и т.д.), HR-специалисты, а также кадры из строительного сектора (инженеры ПТО, прорабы, сварщики и т.д.).

Между тем параллельно массовому спросу рядовых профессий местным компаниям также нужны и более редкие специалисты. В связи с этим эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.