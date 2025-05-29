Необычные вакансии в Мурманской области: какая работа принесёт не только радость, но и деньги. Рейтинг hh.ru
Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в начале лета этого года в регионе.
За последний месяц работодатели Мурманской области разместили более 4 тысяч новых вакансий. В топ наиболее востребованных профессий за последний месяц в регионе вошли работники сферы добычи сырья (геологи, геодезисты, мастера участка и т.д.), HR-специалисты, а также кадры из строительного сектора (инженеры ПТО, прорабы, сварщики и т.д.).
Между тем параллельно массовому спросу рядовых профессий местным компаниям также нужны и более редкие специалисты. В связи с этим эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.
- Ассистент менеджера по маркетплейсам, до 50 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/120664590.
- Помощник фотографа, до 95 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120877853.
- Аналитик в сфере информационных и медиапроектов, от 62 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120864577.
- Директор франчайзи, до 190 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120749712.
- Лаборант в лабораторию контроля качества медицинского кислорода, от 80 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120685090.
- Тайный покупатель кафе и рестораны, до 3 700 ₽ за услугу, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120809481.
- Судокорпусник, от 90 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115894350.
- Выездной инженер по ремонту кофейного оборудования, от 100 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120775456.
- Детский фотограф, до 80 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120880582.
- Кочегар производственных печей, от 70 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120677952.
- Докмейстер, от 350 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120610556.