Необычный груз прибыл в Мурманский морской торговый порт из Дании

Речь идёт о пассажирском катамаране «FONIKS RUSIO», который успешно был выгружен с судна «Механик Пустошный» на причалах АО «ММТП». Его путь до столицы Кольского Заполярья занял около недели.

Далее катамаран прошёл таможенную очистку, после чего портовики при помощи портального крана спустили его на воду. Известно, что далее высокоскоростное судно отправится в Ура-Губу для обслуживания рыбных ферм в Мурманской области.

«Спуск судна на воду – технически сложная операция, которая требует определенного опыта, а также наличия специализированной техники и грузозахватных устройств. Мурманский морской торговый порт обладает данной компетенцией. Портовики регулярно обрабатывают проектные грузы и уже неоднократно спускали на воду суда, делая это слаженно, оперативно с непревзойдённым профессионализмом», - рассказывает главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Катамаран способен вместить двенадцать пассажиров, а благодаря водометным установкам он обладает высокой маневренностью и скоростью. Длина судна составляет порядка пятнадцати метров.