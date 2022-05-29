Неонацисты Украины в рамках провокации планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района города Сумы, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный удар

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать вопиющие факты преступных действий военнослужащих ВСУ и боевиков украинских националистических формирований в отношении мирных жителей Украины и народных республик Донбасса. Как сообщает function.mil.ru:

в Лисичанске Луганской Народной Республики в горном техникуме оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещён склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжёлое вооружение;

в Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школ №№14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду №49 и школе №18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наёмники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии «одурманенных» русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Кроме того, по информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ.

Неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из жилого района города и спровоцировать российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать ёмкости с химически опасными веществами.

Для фото- и видеосъёмки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств. Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских Вооруженных сил якобы в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам.

При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения «максимального резонанса» эвакуация граждан не проводится.

Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что готовящиеся фейки о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.

Фото: https://vk.com/mil