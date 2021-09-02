Неопределённость с последствиями пандемии COVID-19 сказывается на курсах валют

Нефтяные цены снижаются сегодня после решения министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) в месяц. Министры отметили, что хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тысяч б/с, пишет www.finmarket.ru.

«Страны ОПЕК+ не преподнесли сюрпризов рынку, сохранив добычу, и нефть дешевеет, поскольку опасения, связанные с распространением новых штаммов COVID-19, всё ещё сохраняются, это оказывает давление на глобальный спрос на нефть», - отмечает аналитик по сырьевому сектору «VI Investment Corp.» Вин Сунгчил Юнь. «WTI продолжит торговаться выше 60 долларов за баррель, однако подняться выше 70 долларов за баррель ей будет трудно», - приводит слова эксперта «Bloomberg».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо дешевеет относительно иены.