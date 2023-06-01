«Непарадный Ленинград»: в Мурманске открывается выставка

В Мурманске в Культурно-выставочном центре Русского музея 1 июня в 17 часов состоится торжественное открытие выставки «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в экспозицию выставки вошли живописные произведения художников ленинградской пейзажной школы 1930-1940-x годов. Отличительной особенностью работ было не фиксирование зрительных наблюдений, а умение минимумом средств создать максимум впечатлений, обобщить и упростить пейзаж, создавая форму крупными цветовыми пятнами и цветовыми взаимодействиями.

Пейзажи мастеров ленинградской школы живописи дают возможность побывать в знакомых и малоизвестных уголках Ленинграда 1930-1940-х годов, ощутить удивительное слияние города и природы, наблюдая его состояние в разные времена года, в разное время суток.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265930%2Falbum-139605315_00%2Frev