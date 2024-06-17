Неплательщикам алиментов откажут в трудоустройстве в каждой третьей компании

В одной из 12 компаний однозначно не будут рассматривать в качестве кандидата неплательщика алиментов. В каждой четвертой таким соискателям, скорее всего, откажут в трудоустройстве. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

Недавно Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам, предполагается сделать его открытым для всех. 7 из 10 работодателей не откажут должнику в приёме на работу: 20% точно нет, 48% скорее не откажут. По их мнению, неплательщику необходимо дать возможность исполнить свои обязательства: «Человек должен иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».

Согласно ТК РФ, невыплата алиментов не может считаться законным основанием для отказа в трудоустройстве, однако в 8% компаний такого кандидата однозначно не примут. Ещё 23% рекрутеров настроены к должникам по алиментам скорее негативно.

Время проведения опроса: 27 мая — 11 июня 2024 года.