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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.21 16:00

Неплательщиков за услуги ЖКХ с начала года стало больше на 8,7% - НБКИ

Количество граждан — злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в России, информация о которых передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), увеличилось с начала года на 8,7%, до 38,3 тысячи человек, сообщает 1prime.ru, ссылаясь на информацию НБКИ.

«По состоянию на 01.11.2021 года количество источников информации, на постоянной основе передающих в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 2,7% и достигло 152 предприятий ЖКХ из 50 регионов РФ. Количество неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в НБКИ, достигло 38,3 тысячи человек (динамика за 2021 год — 8,7%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также растёт и количество неплательщиков за ЖКХ среди юрлиц — за год их уже насчитывается около 3,6 тысячи, увеличение с начала года составило 2,9%.

«В соответствии с федеральным законом №218 «О кредитных историях», с 2015 года в кредитных историях граждан и организаций фиксируется информация о факте неисполнения в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги. При этом передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими услуги ЖКХ», — поясняет в сообщении.

По словам гендиректора бюро Александра Викулина, взаимодействие между предприятиями ЖКХ и НБКИ — один из наиболее действенных способов сокращения задолженности населения и организаций за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

«В настоящее время ответственные предприятия ЖКХ, заинтересованные в сокращении дебиторской задолженности, наладили передачу в НБКИ не только информации по крупным долгам за ЖКУ, но и по менее значительным суммам задолженности. Как показывает практика, около половины всех неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории», — заключил он.

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макс
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