Неподъёмные 4,98 млрд рублей - «Атомфлот» не смог найти подрядчика для создания плавучего дока для ледоколов

Тендер ФГУП «Атомфлот» на строительство плавучего дока для ремонта атомных ледоколов с начальной ценой контракта 4,98 млрд рублей признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала госзакупок.

«В связи с тем, что на момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке на ЭТП «B2B-Center» не подано ни одной заявки на участие в закупке, в соответствии с пунктом «б» части 1.1 статьи 6.4 «Единого отраслевого стандарта закупок» закупка признана несостоявшейся», - говорится в материалах закупки.

В них также сообщается, что док должен был быть изготовлен и поставлен исполнителем по контракту за 29 месяцев с момента подписания контракта. Плавучий док предназначался для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач» и судов атомно-технологического обеспечения. Он должен был эксплуатироваться в акватории Кольского залива.