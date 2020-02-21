Непогода - автодорога Заполярный – Сальмиярви перекрыта

20 февраля с 22 часов до улучшения погодных условий закрыт проезд по автодороге Заполярный - Сальмиярви (км 5 - км 23) по погодным условиям - метель, сильный ветер, плохая видимость. В это же время перекрыли проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

«Мурманскавтодор» предостерегает, что в связи с ухудшением погодных условий возможно закрытие проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС и Автоподъезд к селу Териберка. При планировании поездок просят уточнять информацию на сайте компании www.madroad.ru и по телефону диспетчерской службы (8152) 214-070.