Мурманская область. Арктика (16+)21.02.20 09:45
Непогода - автодорога Заполярный – Сальмиярви перекрыта
20 февраля с 22 часов до улучшения погодных условий закрыт проезд по автодороге Заполярный - Сальмиярви (км 5 - км 23) по погодным условиям - метель, сильный ветер, плохая видимость. В это же время перекрыли проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.
«Мурманскавтодор» предостерегает, что в связи с ухудшением погодных условий возможно закрытие проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС и Автоподъезд к селу Териберка. При планировании поездок просят уточнять информацию на сайте компании www.madroad.ru и по телефону диспетчерской службы (8152) 214-070.
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Последние комментарии
Павел К.
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Zdoroviak
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Дмитрий /Череповец/
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